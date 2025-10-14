Режисьорът Уди Алън отдаде емоционална почит на емблематичната Даян Кийтън, която почина на 11 октомври на 79-годишна възраст. Двамата имат не само вълнуваща любовна история, но и оставят ярък отпечатък в света на киното.

"Смехът на Даян Кийтън осветяваше всяко помещение, в което стъпи"

С трогателни думи, публикувани във The Free Press, 89-годишният Алън си спомня с любов за актрисата. „Граматически е неправилно да се каже ‘най-уникална’, но всичките граматически правила и предполагам, всичко останало - се отменят, когато говорим за Даян Кийтън“, пише той. Според него, "лицето ѝ и нейният смях осветяваха всяко помещение, в което стъпи“. Алън завършва текста си с думите: „Преди няколко дни светът беше място, което включваше Даян Кийтън. Сега е свят, в който тя липсва. Поради това е по-мрачен свят. Въпреки това остават нейните филми. И нейният велик смях все още отеква в главата ми.“

Любов, кино и приятелство

Макар романтичната им връзка да е била кратка и в далечното минало, Даян и Уди Алън остават близки приятели през целия си живот. Най-емблематичният им съвместен филм е „Ани Хол“ от 1977 г. Филмът остава един от върховете в американското независимо кино. Смъртта на Даян Кийтън разтърси и голяма част от Холивуд.

Снимка: Getty Images

Покрай трагичната новина обаче, общественото внимание отново се насочи и към по-мрачните аспекти от живота на Уди Алън. След края на връзката си с Мия Фароу, той започва отношения със Сун-И Превин – осиновена дъщеря на Фароу. Години по-късно дъщеря им Дилън Фароу обвинява Алън в сексуален тормоз – обвинение, което той отрича. Даян Кийтън, въпреки всичко, застава зад него, заявявайки в интервю: „Уди Алън е мой приятел и продължавам да му вярвам.“ Тогава тя призова хората да гледат интервюто на Алън от 1992 г. по 60 Minutes и сами да преценят.

Снимка: Getty Images

Смъртта на Даян Кийтън оставя огромна празнина не само в живота на близките ѝ, но и в света на киното. Вижте повече за живота на Даян - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK