Бионсе разкри една от най-личните истории за семейството си, като обясни защо съпругът ѝ Джей-Зи преди години е решил да пусне дълга коса. Оказва се, че причината няма нищо общо с модата, а е свързана с желанието му да помогне на дъщеря им Блу Айви да приеме естествената си красота, без да се срамува от косата си.

Всичко започнало заради Блу Айви

В специално видео, в което рекламира марка загрижа за косата, Бионсе разказва, че когато Блу Айви била едва на пет години, не се чувствала уверена заради естествените си къдрици. Тогава Джей-Зи решил да започне да пуска косата си, за да покаже на дъщеря си, че нейната коса е красива и че прилича на неговата. Двамата родители искали момичето да се научи да обича всяка част от себе си и да се гордее с естествената си визия - такава каквато е.

Семейна промяна след осем години

След близо осем години с дълги расти Джей-Зи решил да промени прическата си. Във видеото се вижда как Бионсе, вече 14-годишната Блу Айви и личният му фризьор участват в дългия процес по разплитането на косата му, който продължил шест дни. Бионсе признава, че първоначално не е вярвала, че дългите расти могат успешно да бъдат разплетени, но в крайна сметка резултатът надминал очакванията ѝ.

Новата прическа е в чест на баща му

Изпълнителят избрал да се появи с нова афро прическа по време на участието си на фестивала Roots Picnic. Според Бионсе промяната е и почит към покойния му баща Аднис Рийвс, който също е носел афро. Разказът на Бионсе бързо привлече вниманието на феновете, защото разкри малко позната страна от живота на едно от най-известните семейства в света. Вместо модна прищявка, решението на Джей-Зи да промени външния си вид се оказва символ на подкрепа към дъщеря му и послание за приемане на естествената красота.