Супермоделът Бела Хадид откровено сподели подробности за жестоката битка, която води ежедневно с лаймската болест. Тя сподели с феновете си, че пристъпите, които получава продължават да оказват сериозно влияние както върху физическото, така и върху психическото ѝ състояние, а наскоро нещата са ескалирали.

Бела Хадид публикува емоционално стори в Инстаграм профила си, в което разкрива детайли за борбата си с лаймската болест и какво всъщност се случва с нея всеки ден. "Да си взема душ без да припадна, е победа", откровено признава супермоделът. Хадид описва живота си като непрекъснато редуване на по-добри и по-тежки дни. По думите ѝ болката, силната умора, тревожността и т.нар. „мозъчна мъгла“ често я лишават от възможността да води нормален начин на живот. Понякога дори най-обикновени ежедневни дейности се превръщат в сериозно изпитание.

Бела Хадид признава, че най-трудното не е само физическата болка, а това че заболяването е непридвидимо. След периоди на подобрение често настъпват нови обостряния, което прави възстановяването изключително изтощително както емоционално, така и психически. Моделът споделя още, че през годините е преминала през множество терапии с надеждата да овладее симптомите си. Въпреки усилията, заболяването продължава да се проявява на вълни, което често води до чувство на безсилие и изолация.

Снимка: @bellahadid/instagram

Въпреки болката и безсънните нощи, супермоделът подчертава, че не губи надежда и няма да се откаже от тази борба. Тя насърчава всички хора, живеещи с хронични заболявания, да не се обвиняват за моментите, в които не се чувстват добре, и напомни, че възстановяването рядко е праволинеен процес. Според нея дори най-малките победи – като възможността да стане от леглото или да извърши ежедневни дейности без силна болка, заслужават да бъдат оценени.

Хадид за първи път разкри публично диагнозата си през 2023 г., когато публикува медицински документи и снимки от лечението си. Тогава тя сподели, че е прекарала повече от десетилетие в борба със здравословните проблеми, като благодари на семейството си и медицинските специалисти за постоянната подкрепа. С последното си откровение моделът отново привлече внимание към предизвикателствата, пред които са изправени хората с хронични заболявания, като подчерта, че зад публичния успех често се крие невидима ежедневна битка.