Супермоделът Бела Хадид откровено сподели подробности за жестоката битка, която води ежедневно с лаймската болест. Тя сподели с феновете си, че пристъпите, които получава продължават да оказват сериозно влияние както върху физическото, така и върху психическото ѝ състояние, а наскоро нещата са ескалирали.

Бела Хадид публикува емоционално стори в Инстаграм профила си, в което разкрива детайли за борбата си с лаймската болест и какво всъщност се случва с нея всеки ден. "Да си взема душ без да припадна, е победа", откровено признава супермоделът. Хадид описва живота си като непрекъснато редуване на по-добри и по-тежки дни. По думите ѝ болката, силната умора, тревожността и т.нар. „мозъчна мъгла“ често я лишават от възможността да води нормален начин на живот. Понякога дори най-обикновени ежедневни дейности се превръщат в сериозно изпитание.

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Бела Хадид признава, че най-трудното не е само физическата болка, а това че заболяването е непридвидимо. След периоди на подобрение често настъпват нови обостряния, което прави възстановяването изключително изтощително както емоционално, така и психически. Моделът споделя още, че през годините е преминала през множество терапии с надеждата да овладее симптомите си. Въпреки усилията, заболяването продължава да се проявява на вълни, което често води до чувство на безсилие и изолация.

Снимка: @bellahadid/instagram

Въпреки болката и безсънните нощи, супермоделът подчертава, че не губи надежда и няма да се откаже от тази борба. Тя насърчава всички хора, живеещи с хронични заболявания, да не се обвиняват за моментите, в които не се чувстват добре, и напомни, че възстановяването рядко е праволинеен процес. Според нея дори най-малките победи – като възможността да стане от леглото или да извърши ежедневни дейности без силна болка, заслужават да бъдат оценени.

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Хадид за първи път разкри публично диагнозата си през 2023 г., когато публикува медицински документи и снимки от лечението си. Тогава тя сподели, че е прекарала повече от десетилетие в борба със здравословните проблеми, като благодари на семейството си и медицинските специалисти за постоянната подкрепа. С последното си откровение моделът отново привлече внимание към предизвикателствата, пред които са изправени хората с хронични заболявания, като подчерта, че зад публичния успех често се крие невидима ежедневна битка.