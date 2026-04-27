Едно от най-големите имена в световната електронна сцена - Peggy Gou, ще направи своя дългоочакван дебют в България като част от EXE Beach Festival на 8-и август във втория уикенд на фестивала, който отново ще се проведе на култовия плаж Cacao Beach в Слънчев бряг.

След големия успех на фестивала миналото лято, Exe Beach Festival се завръща с още по-грандиозни партита и тази година. Фестивалът отново ще се превърне емблематичната парти локация на българското Черноморие в сцена на най-мащабното електронно събитие на лятото, събирайки артисти от световна величина и публика от цял свят.

Участието на Peggy Gou е сред ключовите моменти в програмата – артист, който през последните години се утвърди като глобален феномен със собствен звук и силно присъствие на най-големите сцени. Тя е известна със своя отличителен стил, който съчетава house, techno и елементи от 90-те клубна култура. С глобални хитове като (It Goes Like) “Nanana”, тя успява да излезе отвъд клубната сцена и да достигне до масова аудитория, без да губи своята артистична идентичност. Освен като DJ и продуцент, тя се утвърждава и като културен феномен – със собствен лейбъл, модна линия и силно визуално присъствие, което превръща всяко нейно участие в цялостно преживяване, а не просто музикален сет.

Освен нея, зад пулта ще застанат още редица водещи имена от международната електронна сцена, като значителна част от тях ще направят своя дебют пред българска публика. Заедно с Peggy Gou, на фестивала феновете ще могат да чуят ще легендарни имена като MRAK oт емблематичното дуо Tale of Us (MRAK и ANYMA), който прави соло дебют в България. Заедно с тях се включва и легендата и добре познато име на българската аудитория - Jamie Jones, който се завръща на Cacao Beach след повече от 12 години. В първият уикенд на фестивала пък може да очаква огромни имена от хард техно сцената като: NOVAH, AZYR, CHARLIE SPARKS, NICO MORENO, 6EJOU и много други.

Селекцията от артисти оформя line-up, който отново поставя EXE Beach Festival на нивото на водещите европейски летни фестивали. В рамките на два уикенда Cacao Beach ще се превърне в център на електронната музика с непрекъснат ритъм от дневни и нощни партита и ще посрещне десетки хиляди гости от страната и чужбина.

EXE Beach Festival затвърждава позицията си като ключово събитие в летния културен календар на България. bTV Media Group е медиен партньор на събитието.