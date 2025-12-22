„Градинарят и смъртта“ е избран сред десетте най-важни романа на 2025 г., става ясно от класация, публикувана от германския национален всекидневник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

Новата книга на Георги Господинов е мемоар, изповед и моментна снимка във времето - и най-личният му роман до момента, пише германският вестник.

„Градинарят и смъртта“ разказва историята на болестта и смъртта на баща му с голяма нежност и смирение“, пише рецензентката на вестника Сандра Кегел.

„Когато нещата станат твърде трудни, авторът прибягва до забавните анекдоти на баща си, „за всеки случай“, за да предизвика смях - например, когато разказва за неуспешните опити на баща си за предприемачество след падането на Берлинската стена. Хуморът се превръща в неговата противоотрова срещу тъгата. Никога преди обаче Господинов не ни е позволявал толкова интимни и трогателни погледи към най-съкровената му същност“, отбелязва Кегел.

Сред другите избрани автори, чиито творби попадат в класацията за 2025 година, се нареждат имената на Йонас Люшер, Кристине Вунике, Доротее Елмигер и Томас Пинчън, става ясно от публикацията на „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

