Джулия Робъртс ще премине по червения килим на филмовия фестивал във Венеция за първи път днес, след като влезе в нова роля на университетски професор на фона на напрегнатата политическа обстановка в американски университет.

Звездата от „Хубава жена“ ще присъства на световната премиера на „След лова“ (After the hunt) - психологическа драма на италианския режисьор Лука Гуаданино, който е редовен участник на престижното събитие във Венеция. Филмът ще бъде показан извън конкурсната програма.

Робъртс играе професор в елитен американски университет, която е преследвана от тайна на миналото си, след като неин колега е обвинена в сексуално посегателство от студентка.

Лентата на Гуаданино „Призови ме с името си“, който помогна на Тимъти Шаламе да стане същинска кинозвезда, беше в основната конкурсна програма на Венеция миналата година с „Queer“, адаптация на едноименния роман на Уилям Бъроуз.

Разглеждайки културата на Поколението Z и поколенческото разделение между студенти и преподаватели, новият филм, има нюанси на драмата на Тод Фийлд от 2022 г. „Tar“, която донесе на Кейт Бланшет награда за най-добра актриса във Венеция.

„Не всичко е предназначено да те кара да се чувстваш комфортно“, казва на студент героинята на Робъртс във филма, който е продуциран от Amazon.

Гуаданино коментира пред "Венити феър" тази седмица, че намира идеята за самоцензура в университетските кампуси за „разстройваща“.

„Идеята, че нещо не може да се каже, идея не може да се използва, препратка не може да се изведе наяве, защото има някаква неизречена невъзможност да се направи това и самоцензура е много разстройващо за мен“, каза Гуаданино пред списанието.

В програмата за петък, третия ден на фестивала, е и завръщането във Венеция след 20 години на южнокорейския режисьор Парк Чан Ук. Парк се завръща с „Няма друг избор“, трилър за уволнен работник в хартиена компания, който се превръща в убиец с брадва, за да елиминира другите търсещи работа, които се конкурират с него. Това е един от 21-те филма в основната конкуренция за най-голямата награда на Венеция, „Златен лъв“. Ветеранът в киното спечели Голямата награда в Кан през 2004 г. с „Старецът“.

Претенденти

Двамата най-силни засега претенденти за най-голямата награда „Златен лъв“ включват филма „La Grazia“ на италианеца Паоло Сорентино за италиански президент, който се бори с нерешителност относно евтаназията.

В четвъртък носителката на „Оскар“ Ема Стоун отново блесна в най-новата мрачно сатирична продукция „Bugonia“ за двама обсебени от конспирации аутсайдери, които отвличат изпълнителен директор на фармацевтична компания. Стоун и гръцкият режисьор Йоргос Лантимос, работещи заедно по пета продукция, се надяват да повторят успешната си формула от 2023 г., когато „Бедните неща“ грабна най-голямата награда „Златен лъв“ на Венеция. Списание „Variety“ нарече филма „завладяващ“ и смята, че Лантимос е „на върха на визионерската си нихилистична игра“, докато списание „Time“ заяви, че Стоун „не може да сгреши“.

Изпълнението на Джордж Клуни като застаряваща холивудска звезда, бореща се с кариерния си избор, в продуцирания от Netflix филм „Джей Кели“ на Ноа Баумбах получи по-неблагоприятни отзиви.

Друг дългоочакван филм, който ще бъде показан в неделя, е „Магьосникът от Кремъл“ на Оливие Асаяс, в който британската звезда Джуд Лоу играе руския президент Владимир Путин по време на възхода му на власт.

Филмът „Гласът на Хинд Раджаб“ за войната в Газа на тунизийския режисьор Каутер Бен Хания, привлече вниманието на тежките холивудски звезди и ще има премиера следващата седмица.

Фестивалът, който се превърна в ключова отправна точка за големи международни продукции, постигнали голям успех на „Оскар“, продължава до 6 септември.

Вижте повече за Джулия Робъртс в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK