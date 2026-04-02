Калифорнийците от Bad Religion са третият хедлайнер на шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, допълвайки вече обявените Helloween и Powerwolf. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026 г. Освен тях към фестивала се включват Warkings и The Baboon Show, две банди които също идват за първи път в България.

Основани през 1980-а година, Bad Religion заемат уникално място в историята на пънка. Създадени непосредствено след първоначалния взрив на жанра, те оглавяват раждането на хардкор сцената на Западния бряг, като към основния хардкор ритъм добавят своите мелодични рифове и многословни текстове. След това групата продължава да разширява своя стил и в началото на 90-те години създават „neo-punk“ звук-а. И до днес бандата продължава да прави това, което винаги е правила – издава взривяващи албуми един след друг, посрещани с постоянни овации от фенове и критици.

Групата отдавна се е утвърдила в сегашния си състав, който може би представя най-енергичната версия на Bad Religion: Към Greg Graffin (вокал) и Jay Bentley (бас) се присъединяват Brian Baker (китарист от 1994 г.), Mike Dimkich (китара), и Jamie Miller (барабани).

Bad Religion са групата която определя калифорнийския стил „half-pipe punk“, (често наричан още „калифорнийски скейт пънк“ или „мелодичен хардкор“) енергичен поджанр на пънк рока, който служи като саундтрак на културата на скейтбординга и сърфинга. Бандата не се поддаде на обичайните промени в тенденциите или на повсеместното изоставяне на ценностите, характерни за историята на пънк групите, а се развивше с всеки следващ предизвикателен албум на фона на удивително последователни турнета, запазвайки своята основна публика и привличайки следващите поколения нетърпеливи и енергични младежи.

Bad Religion продължават да внасят разнообразие в композирането и продуцирането, за да не омръзнат нито на себе си, нито на своята неизменно голяма аудитория. Те са издали 17 студийни албума. Репутацията на групата като социално ангажирани провокатори не може да затъмни факта, че остават една от най-енергичните групи на живо в света.

За първи път в България ще видим Warkings и The Baboon Show. Немско-австрийската пауър метъл група Warkings са създадени през 2018-а, а през юли миналата година беше издаден петият им студиен албум “Armageddon”, приет много добре от феновете и критиката. The Baboon Show са създадени в Стокхолм през 2003-а. През 2004-а издават първото си EP “This is it” и започват турне из Швеция, като бързо печелят репутацията на една от най-добрите групи на живо в страната.

Еднодневните билети закупени за Twisted Sister ще важат без да е нужно тяхното презаверяване. Желаещите да върнат еднодневните си билети за 10 юли, могат да го направят от мястото им на закупуване до 4 май, понеделник.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley вижте тук: https://midalidarerock.bg