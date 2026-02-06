Днес стана ясно, че заради здравословни проблеми на вокала Dee Snider, Twisted Sister отлагат световното си турне, което трябваше да мине и през България като част от фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley.

От мениджмънта на Twisted Sister споделят – „За съжаление Twisted Sister отменят турнето си по повод 50-годишнината. Поредица от здравословни проблеми на вокала Dee Snider налагат отмяната на планираните концерт, започващи на 25 април в Бразилия и продължаващи през лятото. Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици. Очаквайте новини“.

Dee Snider допълва, че животът му изпълнен с легендарните агресивни изпълнения е оставил следи върху тялото и душата му. Неизвестно за обществеността (досега) Dee Snider страда от дегенеративен артрит и през годините е претърпял няколко операции, само за да може да продължи да се изявява, като успява да изпълни само по няколко песни наведнъж, изпитвайки болка.

В допълнение към всичко това, Dee наскоро е разбрал, че интензивността, с която се е посветил на работата си, се е отразила и на сърцето му. Той вече не може да преминава границите на rock n’roll яростта, както е правил десетилетия наред.

Dee Snider споделя: „Не познавам друг начин да правя рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се оттеглил, отколкото да бъда сянка на предишното си аз“. Както казва безсмъртният Dirty Harry: „Човек трябва да познава границите си.“ За съжаление, Dee Snider вече познава своите.

„Пожелаваме бързо възстановяване на Dee Snider, който остави своята следа на Midalidare Rock In The Wine Valley по време на първото ни издание през 2017-а година. И за нас тази новина е шокираща, но започваме работа по намирането на достоен хедлайнер, който да замести Twisted Sister“, споделят организаторите от Midalidare.

След обявяването на новия хедлайнер, притежателите на еднодневни билети ще имат един месец, за да ги върнат от мястото им на закупуване или да ги запазят без нужда от презаверяване.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, Билетен център на НДК, Български пощи и др.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley: https://midalidarerock.bg



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER