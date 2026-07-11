Звездата от филма „Мълчанието на агнетата“ Антъни Хопкинс каза, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор, предаде ДПА.

Осемдесет и осем годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания „Дека класикс“ и следващия месец ще издаде първия си албум, озаглавен Life Is A Dream.

Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на шест десетилетия, а първият сингъл – Bracken Road, от неговата „1947: Сюита за пиано и оркестър“, излиза днес, 10 юли.

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"Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание, композирам музика през целия си живот, казва Хопкинс. „Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях.“ „Целият ми живот е един сън. Договорът с „Дека“ е изключителна чест за мен“, отбелязва актьорът, цитиран от ДПА.

„За мен беше истинска привилегия да си сътруднича с престижния Филхармоничен оркестър и виртуозните солисти – виолончелиста Грегорио Нието и пианиста Серхио Тиемпо. Изразявам най-дълбоката си благодарност и уважение към маестро Густаво Дудамел, чието майсторство е неразделна част от това музикално пътешествие. С изящната прецизност на своята диригентска палка той придаде на всяка нота дълбок и ярък смисъл, създавайки живописен пейзаж, който кани слушателя да почувства и да изпита нещо дълбоко лично“, каза Антъни Хопкинс.

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Музиката на Хопкинс се изпълнява от лондонския Филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на „Грами“ Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта към неговото семейство, допълва ДПА.

Роденият в Порт Толбът актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на четиригодишна възраст.

Първият сингъл - Bracken Road - е вдъхновен от детските му спомени от Маргам в Южен Уелс – от улиците, ливадите, фермите и планините, които са заобикаляли семейния му дом през 40-те години на миналия век. Хопкинс композира тази музика през 1963 г., когато е млад актьор в театър „Ливърпул плейхаус“.

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Президентът на „Дека“ Лора Мънкс каза: „За нас е изключителна привилегия великият сър Антъни Хопкинс да се присъедини към „Дека класикс“. Неговият мащабен талант и познания в областта на класическата музика, усъвършенствани през целия му живот, са повод за истинска радост, която ще споделим с този нов албум. Да чуем как неговите невероятни композиции оживяват по време на записите в Лондон с Густаво Дудамел и Филхармоничния оркестър беше изживяване, което се случва веднъж в живота, и сме изключително развълнувани да го споделим със света.“

Хопкинс продължава да отдава почит на Уелс и в друго произведение от албума - My Fatherland. Той казва, че е написал тази творба, за да почете своите скромни корени, като добавя: „Аз съм син на баща си, който беше хлебар.“

Други композиции в албума черпят вдъхновение от спомените му за Порт Толбът, детските посещения при дядо му, киното, което първо е разпалило въображението му, и най-близките му хора.

Превъплъщението на Хопкинс в ролята на серийния убиец канибал Ханибал Лектър в „Мълчанието на агнетата“ му донесе награда „Оскар“ за най-добра мъжка роля през 1992 г. След това той участва в продължението „Ханибал" през 2001 г. и в предисторията „Червеният дракон“ през 2002 г.

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Актьорът спечели втория си „Оскар“ през 2021 г. за ролята си във филма на Флориан Зелер „Бащата“, където си партнира с Оливия Колман.

Албумът на Антъни Хопкинс Life Is A Dream ще бъде издаден на 21 август, отбелязва ДПА.