Американският певец и композитор Рей Стивънс, носител на награда „Грами“, е счупил врата си и се възстановява у дома след кратък престой в болница, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение в профила на изпълнителя в „Екс".

Кънтри певецът, който е на 87 години, е паднал в края на миналия месец, се казва в съобщението. Стивънс ще трябва да носи шина на врата около месец.

„Той продължава да се движи свободно и е в добро настроение“, се посочва в публикацията в „Екс", цитирана от Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

В продължилата десетилетия музикална кариера на Стивънс се открояват хитове като песента Everything Is Beautiful, отличена с „Грами“, както и The Streak, припомня Асошиейтед прес.

Роден като Харолд Рей Рагсдейл, Стивънс е известен и с музиката си, която съдържа и социални коментари. През 1961 г. записва Jeremiah Peabody's Poly Unsaturated Quick Dissolving Fast Acting Pleasant Tasting Green and Purple Pills, в която се подиграва на рекламната индустрия.

Последният му албум се очаква да излезе този петък от „Кърб рекърдс", отбелязва Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

През юли Рей Стивънс претърпя лек сърдечен удар и сърдечна операция, се казва още в публикация в профила му в „Екс".