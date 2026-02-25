Триумфът на Алиса Лю на Зимните олимпийски игри дойде с огромен бонус - милиони последователи в профилите ѝ в социалните мрежи. Звездата по фигурно пързаляне скочи от 210 000 последователи в Instagram до изумителните 5,5 милиона, след като спечели два златни медала в Милано/Кортина този месец.

UCLA Bruin достигнаха първото място на 8 февруари, след като тя помогна на Америка да спечели отборното състезание по фигурно пързаляне.

Тя обаче си спечели световна известност по време на преследването на второто си злато на 19 февруари.

Лю блесна по време на изпълнение със свободна игра на песента „MacArthur Park Suite“ на Дона Съмър, впечатлявайки зрителите с безупречните си движения, широката си усмивка и характерната си прическа. За екстравагантната си коса тя е споделяла, че символизира пръстените на дърво - с всяка изминала година тя добавя нов „пръстен“ чрез изрусяване.

Снимка: Instagram

Нейното изпълнение я изведе от третото място до върха на подиума, пред японските звезди Каори Сакамото и Ами Накай.

Победата бе първият медал на САЩ в женското фигурно пързаляне от две десетилетия насам - и първото злато за „Червено-Бяло-Синьо“ от 2002 г.

Снимка: БГНЕС

Харизмата на леда и извън него на 20-годишната спортистка и цялостното ѝ въодушевление по време на Зимните олимпийски игри накараха феновете да се интересуват повече от нея в социалните мрежи, а нейната история – която включва завръщане на пързалката след двегодишна пауза – успя да ги трогне още повече.

Лю спомена голямата си нова последователска аудитория в публикация в своя Instagram профил, в която показва широката си усмивка и двата ѝ нови медала.

„Това е за всички вас“, написа тя под снимката.

