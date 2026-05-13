Джейми Фокс отново ще става баща, съобщава „Пийпъл“. 58-годишният актьор и комик очаква третото си дете – първо от приятелката си Алис Хъкстеп. Новината първо беше съобщена от таблоида TMZ.

Звездата от „Soul“ вече е баща на две дъщери – 17-годишната Аналис и 32-годишната Корин, родени от предишни връзки. Корин е дъщеря на Фокс и бившата му партньорка Кони Клайн, а Аналис – от връзката му с Кристин Гранис.

Връзката между Джейми Фокс и Алис Хъкстеп беше потвърдена през август 2023 г., след като двамата бяха забелязани на вечеря с приятели в Малибу, Калифорния.

Според различни източници двойката се е разделила година и половина по-късно – през януари 2025 г., в изключително натоварен период за актьора. Тогава той пусна филма „Back in Action“ заедно с Камерън Диас, само седмици след премиерата на дългоочаквания „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ на Netflix.

„Джейми е изключително зает – точно както му харесва“, сподели източник пред „Пийпъл“ по това време. „Има толкова много ангажименти, че едва намира време да осъзнае колко е благословен.“

Въпреки раздялата, източникът твърдеше, че Фокс е останал в добро настроение и „се забавлява чудесно“.

Само няколко месеца по-късно обаче двамата отново бяха забелязани заедно. През април 2025 г. те бяха снимани да напускат Nobu в Малибу – същият ресторант, в който бяха засечени за първи път като двойка през 2023 г.

През октомври същата година Фокс и Хъкстеп бяха видени и в Маями, където прекарали вечер в гръцкия ресторант Kiki on The River след разходка с лодка по река Маями.

Джейми Фокс неведнъж е говорил колко много обича ролята си на баща. В интервю пред „Пийпъл“ през 2017 г. той споделя за отглеждането на дъщерите си в Холивуд:

„В този бизнес понякога нещата могат да станат луди. Но сме толкова горди с тях. Израснаха прекрасно.“

В поредицата Dad Confessions актьорът признава, че любимият му момент като баща е да чува как дъщерите му го наричат „татко“.

„Да ги виждаш как грейват, когато влезеш в стаята. Да им помагаш да решат проблем, през който и ти си минал“, казва той.

Дъщерите му също са едни от най-големите му опори. През април 2023 г. Корин съобщи в Инстаграм, че баща ѝ е получил „медицинско усложнение“, докато снима „Back in Action“ в Атланта. Едва година по-късно Фокс разкри, че е преживял мозъчен кръвоизлив, довел до инсулт.

През юни 2025 г. актьорът беше отличен с наградата Ultimate Icon Honor на BET Awards. В емоционалната си реч той благодари на „красивите си дъщери“ Корин и Аналис, които присъстваха в залата, и призна, че именно те са спасили живота му.