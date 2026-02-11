На 11 февруари отбелязваме Международния ден на жените и момичетата в науката – ден, който ни напомня, че лабораториите, космическите центрове и изследователските институти не са единствено и само „мъжка територия“. Те са физици, биолози, лекари, астронавти, изследователки на изкуствения интелект. Но освен блестящи умове, те са и харизматични, стилни, вдъхновяващи личности, майки и борци.

Сара Гилбърт създава ваксината, която спаси милиони

Сара Гилбърт е британска ваксиноложка и професор в Оксфордския университет. Когато в началото на 2020 г. нов коронавирус започва да се разпространява в света, Сара и нейният екип реагират светкавично и създават ваксина срещу вируса, която по-късно спасява милиони животи и се прилага в над 170 страни. Тя е носител на множество престижни награди, включително докторска титла „дейм“ от британската корона за приноса си към науката и общественото здраве.







, които по-късно следват науки и се интересуват от биохимия. Партньорът ѝ е направил личен избор да се посвети на грижата за семейството, докато тя гради международна научна кариера – факт, който я прави още по-вдъхновяваща за много жени, които съчетават професионална амбиция и семейни отговорности.

Тя има собствена кукла Барби, създадена от „Мател“, която разбива стереотипите за традиционно мъжките професии, а самата Сара Гилбърт се надява играчката да вдъхнови повече момичета да изберат кариера в науката.

Фей-фей Ли – без нея ChatGPT нямаше да съществува

Историята й е вдъхновяваща – от ученичка имигрант до лидер в AI. Тя е една от най-влиятелните фигури в света на изкуствения интелект и често е наричана „кръстницата на AI“, заради революционния си принос в областта на изкуствения интелект. Родена през 1976 г. в Пекин, Китай, тя мигрира в САЩ с родителите си на 15-годишна възраст в търсене на по-добри възможности за образование и живот. Едно от най-големите ѝ научни постижения е създаването на ImageNet — огромна база данни от милиони изображения за обучение на компютърни системи, който се смята за ключов момент в развитието на съвременния изкуствен интелект. Фей-Фей е съосновател на AI4ALL, организация, която работи за по-голяма приобщеност и разнообразие в света на AI, насърчавайки повече жени и представители на малцинства да избират кариера в науката и технологиите.





Тя е професор по компютърни науки в Станфордския университет, бивш директор на лабораторията по AI и съосновател и ръководител на Stanford Institute for Human-Centered AI — институция, която изследва как изкуственият интелект може да служи на хората.

Фей-Фей Ли е не само учен — тя е съпруга и майка на две деца, които ѝ дават силата и мотивацията да продължава да мисли как технологията може да подобри живота на хората.

Семейният ѝ живот и стремежът да съчетава професионалната си кариера с грижата за дома я правят вдъхновяваща фигура за много млади жени, които искат да навлязат в науката и технологиите.

Дженифър Даудна – жената, която промени генетиката

Дженнифър Ан Дудна е американска биохимичка и пионер в генетичната наука, известна като създател на революционната технология за редактиране на гени CRISPR-Cas9. Тази технология позволява на учените да променят ДНК-то на живи организми с невероятна точност и ефективност — нещо, което преди беше немислимо. Технологията се използва в изследвания за лекуване на генетични заболявания, създаване на по-устойчиви растения, борба с вируси и инфекции, и дори в потенциални терапии за рак и други сериозни болести, което прави американката една от най-значимите научни фигури на 21-ви век.





През 2020 г. Дженифър Даудна и французойката Еманюел Шарпантье получават Нобелова награда за химия заради създадената от тях революционната технология CRISPR-Cas9 — това е една от най-високите награди, които учен може да получи. Дудна не само създава технология, която променя биологията — тя е и глас на научната етика, участвайки в глобалния диалог за това как и докъде трябва да се използва редактирането на гени в човешките ембриони и какви правила трябва да го управляват.

Въпреки че светът я познава предимно като учен, Дудна е и човек със семейство — тя живее с мъжа си Джейми Кейт и сина си в Калифорния, а историята ѝ е доказателство, че любопитството, трудолюбието и страстта към науката могат да доведат до открития, които променят целия свят.

Джес Уейд - жената, която променя Wikipedia

Тя е един от най-ярките млади гласове в съвременната наука. Тя е физик и изследовател в Imperial College London, където работи в сферата на нанотехнологиите и органичната електроника – област, която стои зад разработването на по-ефективни LED дисплеи, соларни панели и гъвкави електронни устройства. Изследванията ѝ имат изключително значение за бъдещето на зелената енергия и новото поколение технологии.

Това, което прави Джес Уейд изключително популярна, не е само науката ѝ. През 2018 г. тя осъзнава, че огромен брой жени учени – особено от малцинствени групи – нямат страници в Wikipedia. Това я шокира. И вместо просто да коментира проблема, тя започва да го решава. В свободното си време, което е предимно вечер, след работа, тя започва да пише биографии на жени учени и изследователи. До момента е създала над 2000 страници, с което реално променя дигиталното присъствие на жените в науката.

Тя често казва, че видимостта е сила – ако младите момичета не виждат примери, трудно могат да си представят себе си в тази роля.

Гитанджали Рао – гений още от тийнейджърските години

Гитанджали Рао е родена през 2005 г. в САЩ в семейство с индийски корени и още като дете се превръща в символ на новото поколение учени. Едва на 15 години е обявена от списание TIME за „Дете на годината“ – първата носителка на тази титла. Изобретението й е едновременно гениално и много просто – то открива наличието на олово във водата, което помага за предотвратяване на здравни кризи.

Това не е всичко. Гитанджали Рао разработва и

инструмент за борба с кибертормоза чрез изкуствен интелект

проект за ранна диагностика на зависимости

Това, което я отличава, е не само интелектът ѝ, а желанието ѝ да прави наука с човешко лице. Тя често казва, че не се възприема като „гений“, а като човек, който просто задава въпроси и търси решения. Днес тя насърчава хиляди момичета по света да се занимават с наука, а докато навърши 16 години е обучила над 30 хиляди деца по света.

