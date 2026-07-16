Педро Куето мечтае да стане пилот във Формула 1 още от 5-годишен. Диагнозата рак, повече от 20 операции и ампутацията на единия му крак не успяват да го откажат от целта. Само шест седмици след тежката операция той отново се качва в картинг, а днес печели състезания в Европа и е решен да стане първият световен шампион във Формула 1 с ампутиран крайник.

Мечта, родена на картинг пистата

Педро Куето е едва на 5 години, когато за първи път се качва в картинг и веднага разбира с какво иска да се занимава. Докато други деца сменят интересите си, той посвещава времето си на автомобилните състезания и мечтае един ден да стигне до Формула 1.

„Непрекъснато казваше, че иска да стане пилот във Формула 1. Винаги ни молеше да ходим на картинг“, разказва майка му Летисия пред списание “Пийпъл“.

За момчето това не е просто детска мечта, а цел, за която започва да работи от най-ранна възраст. Семейните уикенди преминават по пистите, а ваканциите се планират според състезателния календар. Скоро Педро започва да се съревновава с някои от най-талантливите млади картинг пилоти в САЩ.

Снимка: Инстаграм

Диагнозата, която променя всичко

През септември 2021 г., когато е на 6 години, Педро започва да се оплаква от силна болка в крака. Първоначално семейството му смята, че се е наранил, докато е играл на детски рожден ден. Болката обаче не отшумява и момчето е откарано в болница. След допълнителни изследвания лекарите поставят тежката диагноза сарком на Юинг – рядка и агресивна форма на рак на костите.

Педро започва химиотерапия и прекарва месеци между болничните стаи, процедурите и операционната зала. Седем месеца по-късно терапията приключва успешно и изследванията не показват наличие на заболяването.

Повече от 20 операции и тежко решение

Въпреки че ракът е победен, проблемите с крака на Педро продължават. Лекарите извършват сложна реконструкция и поставят метален имплант с надеждата да запазят крайника и подвижността му.

Следват обаче поредица от усложнения и повече от 20 хирургични интервенции. През 2024 г. лекарите поставят пред семейството най-трудното решение – ампутация на крака.

Първоначално Педро вярва, че се нуждае от стъпалото си, за да натиска педала на газта. Разговорите с други деца с ампутации и с адаптивни спортисти обаче му показват, че съвременните технологии позволяват на хората с протези да се състезават на високо ниво.

Тогава той разбира, че не са му необходими два крака, за да стане пилот.

Снимка: Инстаграм

Обратно на пистата само след шест седмици

Три дни преди ампутацията Педро участва в последното си състезание с двата си крака. Само пет дни след нея той се връща във фитнеса, а шест седмици след операцията отново сяда в картинг.

Завръщането му надминава очакванията. В рамките на няколко месеца Педро отново се състезава с едни от най-добрите млади пилоти.

Картингът му е специално модифициран. Персонализирана система му позволява да ускорява с остатъчната част от ампутирания крак. Когато сложи каската обаче, момчето не мисли за разликите между себе си и останалите.

„Една от причините да обичам моторните спортове е, че всеки може да се състезава. На пистата не искам да мисля, че съм различен. Просто искам да карам срещу всички останали“, споделя той.

Голямата победа в Европа

През май 2025 г. семейството се премества в Европа, за да може Педро да участва в първото си състезание в Италия. Оттогава той пътува по международните картинг писти и се изправя срещу някои от най-добрите млади състезатели в света.

Снимка: Инстаграм

След завръщането си на пистата Педро печели няколко места на подиума. Големият пробив идва през юни 2026 г., когато завършва първи в състезание от престижния италиански шампионат IAME Series Italy.

„Когато видях карирания флаг и разбрах, че съм първи, бях невероятно щастлив. Всичко най-накрая си заслужаваше“, казва той.

Победата е кулминация на години, изпълнени с химиотерапия, болнични престои, операции, болка и усилено възстановяване.

От пациент до вдъхновение за други деца

Днес 11-годишният Педро съчетава онлайн училището със силови тренировки, занимания на симулатор и участия в състезания из Европа. Работи и с психолог, който му помага да замени мисълта „Ами ако катастрофирам?“ с „Ами ако спечеля?“.

Неговата история вече вдъхновява деца далеч отвъд състезателните писти. В детска болница в Южна Африка видеа с Педро се показват на малки пациенти, преминали през ампутация, за да им напомнят, че загубата на крайник не означава край на мечтите им.

Самият той иска един ден да осигури състезателни симулатори за детски болници по света. Надява се по този начин да даде на болните деца нещо, което да очакват с вълнение по време на продължителното лечение.

Снимка: Инстаграм

Целта остава Формула 1

Въпреки всичко, през което преминава, мечтата му не се е променила от деня, в който за първи път се качва в картинг.

„Ще стана първият световен шампион във Формула 1 с ампутиран крак. Това е моята цел и ще остане такава, докато не спечеля титлата“, категоричен е Педро.

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