Летният грим изисква леки текстури и фокус върху трайността. Видът на грима ни по време на горещия сезон се влияе особено много от високите температури и влажността на въздуха. Когато добием онзи така чакан слънчев загар върху лицето си, трябва непременно да съобразим какви продукти използваме както в рутината с грижата за кожата, така и в грима.
Ето на какви продукти и нюанси да заложите и кои е по-добре да избягвате през лятото:
Основа за грим
За озаряване на лицето изберете бяла или нежнорозова база, която се нанася върху изпъкналите зони - челото, скулите и брадичката. Така тенът изглежда по-свеж и равномерен.
Избягвайте: основи с лилави или сини оттенъци, защото могат да подчертаят естествената бледост на кожата.
Фон дьо тен и коректор
Заложете на продукти със студен подтон, независимо дали кожата ви е светла или по-тъмна. Най-подходящи са нюансите с лек сивкав или неутрален оттенък.
Избягвайте: твърде розови, топли бежови и кафяви тонове, както и самозагарящи продукти, които често придават нежелан жълто-оранжев оттенък.
Пудра
За ежедневен грим най-добър избор е полупрозрачната безцветна пудра. За вечерна визия може да използвате пудра с фин сребрист блясък, която ще придаде елегантно сияние.
Избягвайте: тежко нанасяне на бежови пудри и бронзанти със златисти частици.
Руж
Студените розови, лилави и розово-лилави нюанси освежават лицето и подчертават естествения тен. За контуриране може да използвате бежово-сиви тонове.
Избягвайте: керемидени и ярко коралови цветове.
Сенки за очи
Очите изпъкват най-добре с меки, студени нюанси като:
- сиво и сребристо
- розово и лилаво
- синьо и опушено синьо
- сиво-кафяво
- сребристо-бежово
- сиво-виолетово
- лимоненожълто в комбинация със сиво
- сиво-зелено
Избягвайте: неонови и прекалено ярки цветове, медни, червено-лилави и наситено зелени нюанси.
Очна линия и молив
Най-хармонично стоят сиво, графитено, черно-сиво, синьо, лилаво, бяло и сребристо. Белият или сребристият молив във вътрешната линия на окото визуално го прави да изглежда по-голямо и свежо.
Избягвайте: червеникаво-кафявите тонове, които ще направят вида ви изморен.
Спирала
Класическото черно, графитено сиво и лилаво са най-подходящите цветове за миглите.
Избягвайте: прекалено ярки нюанси като тюркоазено, наситено синьо или изумруденозелено.
Вежди
Изберете молив или сенки за вежди в пепелявокафяви и студени кафяви тонове, които изглеждат естествено.
Избягвайте: червеникаво-кафяви и наситено черни нюанси.
Червило
Студеният подтон позволява богата палитра от цветове – от нежно розово до наситено фуксия, виненочервено, бордо, сливово и малиново. Подходящи са и бежово-лилавите нюанси.
Избягвайте: топли кафяви, оранжеви и огненочервени червила.
Още съвети - вижте в следващото видео.