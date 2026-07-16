Летният грим изисква леки текстури и фокус върху трайността. Видът на грима ни по време на горещия сезон се влияе особено много от високите температури и влажността на въздуха. Когато добием онзи така чакан слънчев загар върху лицето си, трябва непременно да съобразим какви продукти използваме както в рутината с грижата за кожата, така и в грима.

Ето на какви продукти и нюанси да заложите и кои е по-добре да избягвате през лятото:

Основа за грим

За озаряване на лицето изберете бяла или нежнорозова база, която се нанася върху изпъкналите зони - челото, скулите и брадичката. Така тенът изглежда по-свеж и равномерен.

Избягвайте: основи с лилави или сини оттенъци, защото могат да подчертаят естествената бледост на кожата.

Фон дьо тен и коректор

Заложете на продукти със студен подтон, независимо дали кожата ви е светла или по-тъмна. Най-подходящи са нюансите с лек сивкав или неутрален оттенък.

Избягвайте: твърде розови, топли бежови и кафяви тонове, както и самозагарящи продукти, които често придават нежелан жълто-оранжев оттенък.

Снимка: iStock

Пудра

За ежедневен грим най-добър избор е полупрозрачната безцветна пудра. За вечерна визия може да използвате пудра с фин сребрист блясък, която ще придаде елегантно сияние.

Избягвайте: тежко нанасяне на бежови пудри и бронзанти със златисти частици.

Руж

Студените розови, лилави и розово-лилави нюанси освежават лицето и подчертават естествения тен. За контуриране може да използвате бежово-сиви тонове.

Избягвайте: керемидени и ярко коралови цветове.

Сенки за очи

Очите изпъкват най-добре с меки, студени нюанси като:

сиво и сребристо

розово и лилаво

синьо и опушено синьо

сиво-кафяво

сребристо-бежово

сиво-виолетово

лимоненожълто в комбинация със сиво

сиво-зелено

Избягвайте: неонови и прекалено ярки цветове, медни, червено-лилави и наситено зелени нюанси.

Очна линия и молив

Най-хармонично стоят сиво, графитено, черно-сиво, синьо, лилаво, бяло и сребристо. Белият или сребристият молив във вътрешната линия на окото визуално го прави да изглежда по-голямо и свежо.

Избягвайте: червеникаво-кафявите тонове, които ще направят вида ви изморен.

Снимка: iStock

Спирала

Класическото черно, графитено сиво и лилаво са най-подходящите цветове за миглите.

Избягвайте: прекалено ярки нюанси като тюркоазено, наситено синьо или изумруденозелено.

Вежди

Изберете молив или сенки за вежди в пепелявокафяви и студени кафяви тонове, които изглеждат естествено.

Избягвайте: червеникаво-кафяви и наситено черни нюанси.

Червило

Студеният подтон позволява богата палитра от цветове – от нежно розово до наситено фуксия, виненочервено, бордо, сливово и малиново. Подходящи са и бежово-лилавите нюанси.

Избягвайте: топли кафяви, оранжеви и огненочервени червила.

Снимка: iStock

Още съвети - вижте в следващото видео.