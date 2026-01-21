Когато въздухът е пронизително студен и вечерите стават по-дълги, един топъл парфюм може да има същия ефект като огромен кашмирен пуловер: уютен, мек и успокояващ.

Защото има тип аромати, който ни карат да се чувстваме обгрижени, оставящи пищна уханна следа след себе си.

Какво е топъл парфюм

Тази категория аромати включва нотки, които са меки и „апетитни“. И които ни препращат към спомена на димящи огньове, дървесни аромати, стари книги, греяно вино, подправени горещи шоколади и отлежал бърбън.

Когато са балансирани с по-светли акорди като бергамот и флорални нотки, тези нюанси придобиват изтънчен чар - елегантен и мек, без да е прекалено сладък. А допълнително предимство е фактът, че топлите нотки имат склонност да се задържат по-дълго върху кожата.

Ето няколко примера за топли и уютни парфюма, подбрани от Elle.

Избор на редактора: Parfums de Marly Althaïr

Ароматът е вдъхновен от разкошния живот във френските кралски дворове през 18-ти век, където всичко около е едновременно и пищно, и уютно. Парфюм дава топлината, която усещаме, разхождайки се в Огледалната зала на двореца Версай в зимна вечер, облечени в най-мекото палто. Кремообразна, подправена ванилия е в центъра на композицията, а проекцията на аромата продължава с часове.

Снимка: instagram/de_fragancia_perfumes_

Най-добър за ежедневно носене: Maison Margiela Replica Jazz Club

Ако мечтаем да се сгушим на удобно кожено кресло, близо до пламтящ камина в уютен джаз клуб, то това е нашият аромат. Само едно впръскване от парфюма ще ни отведе там. Въпреки че носи лек аромат на кожена дреха, примесен с пикантна ванилия, има свежи нотки, които го правят не натрапчив и подходящ за ежедневието.

Снимка: instagram/perfumegalleryuae

Най-добър за вечерно парти: Armani Privē Santal Dān Shā

Един зрял и стилен аромат на сандалово дърво. С леки аромати на бергамот – който създава перфектна обгръщаща композиция от вкусни подправки.

Снимка: instagram/twichtleshop

Най-добър гурме с подправки: Penhaligon’s Changing Constance

Карамел и кардамон в най-изтънчения им вид. Парфюмът е топла прегръдка в бутилка и, ако имаме нужда от аромат, който да ни накара да се почувстваме по-уверени, то това е той!

Снимка: instagram/mirage_aromabar

Най-дълготраен аромат: Bottega Veneta Almost Dawn

Колкото впечатляваща с дизайн и елегантност е формата на бутилката, също толкова впечатляващ е и ароматът в нея. Almost Dawn улавя топлината на вечерната светлина с гладка ванилия, уравновесена с мирис на печени кестени. Пиперливият удар в началото балансира композицията, за да не стане прекалено сладка или кремообразна.

Снимка: instagram/newbottega

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER