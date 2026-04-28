В последния епизод на „Ергенът“ 5 един от най-емоционалните разговори се проведе между Илияна и майката на Стоян. Още в началото тя покани Илияна насаме, за да разбере какво всъщност чувства към сина ѝ и дали симпатиите между тях са взаимни.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Майката на Стоян не скри, че е усетила колко силно впечатление е направила Илияна на сина ѝ.

„Моят син е много впечатлен от теб“, призна ѝ тя.

Тя допълни, че Стоян не е човек, който лесно дава висока оценка на някого, затова интересът му към Илияна е показателен. На въпроса дали чувствата са взаимни, Илияна увери, че отношението между тях е двустранно.

Въпреки това младата жена не скри, че в отношенията им има известна трудност. Тя намекна, че макар да вижда качествата на Стоян, нещо сякаш все още липсва.

Точно тогава майката на Стоян даде своя откровен съвет и насочи разговора към истинските чувства.

„Ако един мъж те е докоснал истински, тогава ти с цялото си сърце и душа ще искаш да намериш път към него“, каза тя.

Снимка: Филип Станчев

И допълни, че ако това усещане не е напълно налице, Илияна трябва честно да си отговори какво точно не достига — дали е нещо малко, което може да бъде преодоляно, или е знак, че връзката не трябва да продължава.

Разговорът стана още по-дълбок, когато Илияна призна, че между нея и Стоян има пречка в комуникацията.

Майката на Стоян обаче прие това спокойно и подчерта, че е нормално двама силни и сложни характери да имат нужда от време, за да се напаснат.

В края на разговора тя благодари на Илияна за отношението към сина ѝ и призна, че е чула от Стоян думи за нея, които силно са я трогнали:

„Той те описа... по начин, който аз винаги съм искала да чуя като описание за жена, която го е впечатлила.“

Целият им разговор - вижте в следващото видео.