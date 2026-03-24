Пристигането на Мартин от сезон 4 на „Ергенът“, оказва се, е само една от изненадите в новия, пети сезон на романтичното риалити. В имението на любовта пристига още един „стрелян заек“ – както казва водещият Наум Шопов.

И това е Любомира – една от участничките, които се бореха за сърцето на Виктор Русинов. Последната си роза Виктор връчи именно на Любомира - избор, в който той изглеждаше сигурен. Любовта им обаче не продължи след края на предаването.

Ето защо младата жена решава отново да се присъедини към приключението „Ергенът“ – при и това като пълноправен участник, търсещ любовта. „В случая няма никакъв капан“, уточнява водещият. „Момичето идва само и единствено за любов.“ Ето защо той ѝ връчва черна роза, която ѝ гарантира имунитет на следващата церемония на розата.

Любомира се появява – красива и усмихната пред Стоян, Марин и Кристиян. Тримата имат възможността да останат насаме и да се опознаят – както в общата си компания, така и на индивидуални срещи.

Те започват непринуден разговор, споделяйки опита си до момента и впечатленията от участието си в подобен тип шоу. „Аз съм живият пример, че човек може да изпита чувства в такова предаване“, казва Любомира.

А чрез личните срещи с всеки един от тримата ергени, новата участничка получава възможността да ги опознае отблизо и да зададе въпросите, които я вълнуват.

Снимка: Филип Станчев

Малко по-късно четиримата се впускат в забавно предизвикателство – плажен волейбол. Целта е да се опознаят още по-добре и да се сближат, макар и разделени на два отбора.

Снимка: Филип Станчев

Кой спечели в крайна сметка и какво бе общото настроение – гледайте в двете видеа: горе и долу в публикацията:

