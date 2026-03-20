Нурджан Зеленова е сред най-интересните участнички в петия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Освен че привлича вниманието със самочувствие и естествена визия, тя има и впечатляваща биография извън телевизионния екран – включително участие в международен конкурс за красота, където представя Турция.

Тежестта на короната

Един от най-любопитните факти за Нурджан е участието ѝ в международния конкурс „Мисис Европа“. През 2025 г. тя представя Турция на европейския финал на конкурса, който се провежда през септември и събира участнички от около 15 държави.

Титлата „Мисис Европа Турция 2025“ ѝ дава правото да бъде национален представител на страната в надпреварата. Макар да е родена в България, участието ѝ под турски флаг показва културната ѝ идентичност и връзка с Турция.

Конкурсът „Мисис Европа“ е насочен към омъжени жени или жени с житейски опит, като акцентът не е само върху външната красота, а и върху личностните качества, социалната ангажираност и каузите, които подкрепят. Към момента участничката не е споделяла, че има брак зад гърба си, но това не възпрепятства участието ѝ в конкурса за красота.

Снимка: https://www.instagram.com

Нурджан не крие, че иска да бъде пример за по-младите – за нея най-ценните качества у една жена са достойнството, интелигентността и естественото излъчване. Тя вярва, че успехът идва с постоянство и труд, а добротата е водещ принцип в живота ѝ.

Участието ѝ в „Ергенът“ е само една част от нейния път. Съчетавайки образование, социална активност и участие в международни конкурси, Зеленова се позиционира като модерна жена с ясно изразени ценности и амбиции.

Коя е Нурджан?

Нурджан Зеленова е на 30 години и е родом от Смолян. По професия тя е историк – образование, което завършва в Пловдивския университет.

Работила е и като екскурзовод в Историческия музей в Асеновград, което подсказва за интереса ѝ към културата, историята и наследството.

Описва себе си като амбициозна и уверена жена, която знае как да привлича внимание, но държи на естествената красота – дори подчертава, че няма никакви пластични корекции.

Сред личните ѝ каузи е благотворителността – тя участва в инициативи и е свързана с Българския червен кръст.

Снимка: https://www.instagram.com

Какъв мъж търси?

Иска до себе си класически мъж, на когото да може да има пълно доверие. За нея е от първостепенна важност енергията на половинката ѝ. С влизането си в романтичното риалити, Нурджан даде заявка, че влиза и за тримата ергени - Кристиян, Стоян и Марин.

Към момента брюнетката не е излизала на индивидуални срещи с нито един от ергените, но пък определено задържа интереса им, тъй като на всяка церемония на розата, тя получава своето цвете. Кой първи ще я покани на среща - предстои да разберем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER