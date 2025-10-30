Любовта може да е на дневен ред в „Ергенът: Любов в рая“, но истинското шоу често идва от неподправените реплики на участниците. Смешни, саркастични или просто неволно гениални, участниците наистина умеят да забавляват зрителите.

Ето кои са култовите изказвания от епизод 40 на романтичното риалити:

Бисери

Шермин

„Тази нощ ще им дам да са свободни, няма да има интриги, в добро настроение съм.“

Красимир

„Тя си мисли, че тя е първата, която е прочела първата книга в България!“

Красимир

„Аз съм я отписал тая мусака – яде ми се, неяде ми се… в България може и да хапна малко мусака.“

Кристина

„Ако Ани сготви, значи всичко е възможно от тук нататък!“

Шермин

„След като си тръгнах всичко се е объркало, нищо не е, както трябва!“

Шермин

„Може би това е било някакво израелско проклятие, защото в рамките точно на един ден, докато се върна, виждаме, че има проблеми в рая.“

Габи за Шермин

„Е, айде сега гадни! И колко по-гадни неща си яла сто процента, сега моите скариди.“

Шермин

„Аз просто исках да ви напомня, че това си е моят дом. Чувствайте се окей, да не ви е прекалено комфортно, но не забравяйте, че сте гости!“

Габи

„Ще ѝ бутна фалшивите зъби!“

„Ти ще се научиш да ме уважаваш, иначе наистина ще ядеш бой! Сега да не ти лупна една чехла на главата.“

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK