Участниците от „Ергенът: Любов в рая“ играха на забавната и опознавателна игра „Никога не съм…“. Водещата Райна Караянева се появи при тях, което обещава добро настроение. Бяха ли участниците честни до край?

Правилата са много прости: всеки получава по пет балона, които според отговорите на твърденията, те пукат.

Първите няколко въпроса бяха безобидни: „Никога не съм ял нещо от пода, с аргумент правилото за петте секунди“, „Никога не съм натискал бутона „затвори“ на асансьора, докато някой тича към него“ и други.

С отговорите си най-много се открои Ана-Шермин. Останалите видно ѝ се присмиваха, като пускаха хапливи коментари и подхвърляния. Ана остана хладнокръвна и продължи спокойно играта.

Момичетата се подразниха на нейния непукизъм, както и на домакинските ѝ навици, на които са станали свидетели по времето на престоя си в рая до момента.

„Кой мъж би искал такава жена и кой мъж не би бил отблъснат от това“, пита Дениз.

На твърдението „Никога не съм изпращал гола снимка на грешен номер“ Шермин сподели, че никога не е получавала неприлична снимка от мъж, а единствено предложения за парични транзакции.

