Появата на Райна Караянева обичайно помага на участниците в „Ергенът: Любов в рая“ да преосмислят намеренията и емоциите си и да направят правилен избор. Този път обаче тя ги постави в недоумение. Защото постави нови правила – които никой не е очаква непосредствено преди финала.

„Понякога сме толкова близо, че губим поглед над цялостната картина. А трябва да вземе финално решение дали приказката ще продължи и навън или ще приключи тук“, казва Райна.

Ето защо новият регламент изисква участниците да прекарат времето до финала разделени – за да останат сами със себе си и да „подредят“ мислите и емоциите си.

Момичетата имат едва 15 минути време за да съберат багажа си и да напуснат рая. За къде? Никой не знае.

„Очаквахме парти. А, хоп, ние момчетата оставаме сами“, констатира тъжно Йовица.

Следват прегръдки и целувки на раздяла. Всички са тъжни, някои разплакани. Единствените, които намират смисъл в това са тройката Орлин-Натали-Тихомир, които виждат в това начин да изяснят чувствата си.

Всички мъже се впрягат да помогнат на половинките си със събирането и изнасянето на багажа. С изключение на Орлин и Тихомир, които оставят Натали сама да се справи с това. Нещо, което предизвиква недоумение както сред хореографката, така и сред редакторите на предаването.

