Драмите и ревността са само фон - истинската надпревара в „Ергенът: Любов в рая“ винаги е за най-забавната и безкомпромисна реплика. От сарказъм до директни попадения в целта, участниците за пореден път доказаха, че острия им език може да направи шоуто още по-експлозивно.
Ето с какви изрази изпъкнаха участниците в епизод 56:
Бисери
Киара към Натали
„Мъжо ти е с… кандидата.“
„Ти да не си Елена от Троя – с тая плитка?“
Тихомир
„Ще се взимаме с Орли!“
Красимир към Киара
„Мара подробната.“
Габи за Виктория
„30 кила пък и бръмчи тука като слон – туп, туп…“
Габи
„Имам пиш!“
Габриела за Орлин
„Той стои като изтипосан там. Просто не знае какво да прави човека.“
Тихомир
„Ще ям шамари една седмица.“
Габи
„Вижте го тоя каква е будала!“
Радо за Натали
„Някакъв дух с кърпа на главата – Каспър.“
Още - вижте в следващото видео.
