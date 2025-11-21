Драмите и ревността са само фон - истинската надпревара в „Ергенът: Любов в рая“ винаги е за най-забавната и безкомпромисна реплика. От сарказъм до директни попадения в целта, участниците за пореден път доказаха, че острия им език може да направи шоуто още по-експлозивно.

Ето с какви изрази изпъкнаха участниците в епизод 56:

Бисери

Киара към Натали

„Мъжо ти е с… кандидата.“

„Ти да не си Елена от Троя – с тая плитка?“

Тихомир

„Ще се взимаме с Орли!“

Красимир към Киара

„Мара подробната.“

Габи за Виктория

„30 кила пък и бръмчи тука като слон – туп, туп…“

Габи

„Имам пиш!“

Габриела за Орлин

„Той стои като изтипосан там. Просто не знае какво да прави човека.“

Тихомир

„Ще ям шамари една седмица.“

Габи

„Вижте го тоя каква е будала!“

Радо за Натали

„Някакъв дух с кърпа на главата – Каспър.“

Още - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

