С пристигането на Мартин, Мартина и Любомира Елвиса в Шри Ланка, нещата в "Ергенът" 5 се променят драстично. Любомира заявява открито интереса си към един от ергените, а Мартин й дава ценни съвети.

Откровено пред Мартин - "Още е твърде рано"

Синеоката финалистка от предишния сезон на "Ергенът" сподели на Мартин, че е вечеряла с Марин, но все още е твърде рано да каже към кого има най-силни симпатии. Тя харесва и тримата ергени, а момичетата в имението намира за спокойни и сладки.

Скандалният Мартин обаче я посъветва да бъде по-активна и смело да действа спрямо къдравия Марин, тъй като той изглежда вече има фаворитка - Михаела.

"Михаела е доста уверена относно Марин, трябва да действаш", съветва я той. Бубето обаче е по-плаха заради предишното си участие, когато се влюби в ергена Виктор. Дори споделя пред Мартин, че Марин и напомня на него. Тя все още лекува травмите си от несполучливата им връзка и се опитва да не се връща назад в миналото. Ясно е, че трудно ще се довери отново и трудно ще допусне някой твърде близо до себе си. Но дали Марин няма да промени този факт и възможно ли е тя да измести Михаела - предстои да разберем. Нещата определено могат да претърпят грандиозни обрати и да развълнуват зрителите още повече.

