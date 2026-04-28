Един от най-емоционалните моменти в последния епизод на „Ергенът“ 5 безспорно беше виртуалната среща на Георги Гатев с майка му и сестра му – и първото официално „запознанство“ на дамите с най-важните жени в живота му.

Още в началото Гатев призна, че ситуацията е необичайна за него и го напряга: „Никога на такъв ранен етап от опознаването ми с момичета не съм запознавал майка си.“

Въпреки притеснението, срещата започна с усмивки и добро настроение. Момичетата една по една се представиха, а най-силно впечатление направи Бетина, която, щом видя майката и сестрата на Георги на екрана, стоеше на крака от уважение.

След нея на диванчето до Гатев се настани Алия, която също успя да привлече внимание – този път с директен въпрос към майката на Георги. След като по-рано във видеото тя бе споменала, че синът ѝ има „една специфика“ в характера, Алия не пропусна да попита каква е тя.

Оказа се, че „спецификата“ на Гатев е неговият темперамент. Самият той призна: „Аз съм малко избухлив.“

И бързо уточни, че с времето е успял да овладее тази черта.

Алия обаче не скри, че това уточнение е важно за нея, и веднага реагира с репликата: „Много зависи колко избухлив.“

След разговора с момичетата Георги остана насаме с майка си и сестра си, за да чуе тяхното мнение. И макар всички участнички да са им направили добро впечатление, двете жени не скриха, че имат фаворитки - Илияна и Алия.

А Гатев беше още по-категоричен за Илияна: „Със сигурност Илияна е момичето, към което най-много имам симпатии.“

