Сънувате, че закъснявате за важно събитие и това определено ви притеснява в съня. Събуждате се напрегнати и изненадани, но нямате представа какво означава този сън - в нашия съновник ще намерите подробни тълкувания на вашите сънища и ще разберете какви послания ви изпраща подсъзнанието. Следете рубриката ни "Съновник на деня" за още подробности.

ЗАКЪСНЯВАТЕ В СЪНЯ - Какво означава

Предупреждение за завист: