Сънували сте мишка, но не сте сигурни какво точно означава това? Разтълкувайте правилно сънищата си с нашия съновник.
МИШКА В СЪНЯ - Какво означава?
- Много мишки в съня предвещават неприятности и грижи.
- Врагове.
- Мишката често е знак за наличие на враг, който ще излезе наяве.
Различни цветове мишки
Бяла мишка, ако сънуваш:
Символизира страх без основание, но понякога е знак за бъдещи успехи и щастие.
Черна мишка, ако сънуваш:
Предупреждава за опасност или за необходимост да обърнеш внимание на здравето си.
Сива мишка, ако сънуваш:
Предупреждава да си нащрек, тъй като близък човек може да се окаже скрит враг или съперник в любовта.
Дейности с мишки в съня
Ловене на мишки:
Разкриване на тайни кроежи на проблемите и разбиране кой стои зад тях.
Убиване на мишки:
Означава, че ще надвиеш проблемите и враговете си.
Мъртва мишка:
Знак, че си превъзмогнал негативни мисли и неприятности.