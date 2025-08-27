Сънувате годеж, но не знаете как да го разтълкувате правилно? Значението на сънищата си - разберете в нашия съновник.

ГОДЕЖ В СЪНЯ - Какво означава? 

  • Ако си годеник или си дал годежен пръстен 

Това може да е знак за здравословни проблеми или болест на близък човек.

  • Ако участваш в чужд годеж или виждаш годежари 

Може да се сблъскаш с неприятности на професионално ниво или на работното място.

Какво още символизира годежа?

Видове тълкувания

  • Намирането на годежен пръстен в съня също може да предупреждава за предстоящи трудности. 
  • Ако насън извършваш годеж, това се тълкува като сбъдване на твое желание. 
  • Сънуваш, че бивш партньор се сгодява - възможно е да означава, че все още има някакви недоизказани емоции или нерешени въпроси между вас. Или просто е знак, че вече е настъпил момента да пуснеш миналото.

Повече тълкувания - вижте тук:

