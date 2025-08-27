Сънувате годеж, но не знаете как да го разтълкувате правилно? Значението на сънищата си - разберете в нашия съновник.
ГОДЕЖ В СЪНЯ - Какво означава?
- Ако си годеник или си дал годежен пръстен
Това може да е знак за здравословни проблеми или болест на близък човек.
- Ако участваш в чужд годеж или виждаш годежари
Може да се сблъскаш с неприятности на професионално ниво или на работното място.
Какво още символизира годежа?
Видове тълкувания
- Намирането на годежен пръстен в съня също може да предупреждава за предстоящи трудности.
- Ако насън извършваш годеж, това се тълкува като сбъдване на твое желание.
- Сънуваш, че бивш партньор се сгодява - възможно е да означава, че все още има някакви недоизказани емоции или нерешени въпроси между вас. Или просто е знак, че вече е настъпил момента да пуснеш миналото.
