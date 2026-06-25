Астероид ще премине в близост до Земята в събота - без риск от сблъсък, и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде АФП, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо", каза Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на ЕКА.

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Наблюдение

Открит през 1997 г. и кръстен (152637) 1997 NC1, скалистият обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра, според изчисления, базирани на оценката на неговото албедо (количеството слънчева светлина, което отразява). 

Според други оценки на албедото му, астероидът може да е по-малък, отбелязва ЕКА. Обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11:14 часа по Гринуич със скорост 8,9 километра в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2 559 461 километра от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева, отбелязва АФП.

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Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си, почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета.

В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли, посочват от Европейската космическа агенция.

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Най-близките преминавания на астероиди около Земята

През последните години малки астероиди преминават близо до Земята дори на разстояния от няколкостотин километра. Такъв е случаят с обект, известен като 2025 TF, който през октомври 2025 г. прелетя на около 400 километра над повърхността на планетата – приблизително на височината на Международната космическа станция. Той е вторият най-близък регистриран прелет без удар.

Исторически най-известното събитие, свързано с космически обекти, остава Тунгуският феномен (1908 г.), когато астероид или комета с размер десетки метри експлодира в атмосферата над Сибир. Взривът изравнява с земята над 2 000 кв. км гора, без да остави кратер, но с ударна вълна, усетена на хиляди километри разстояние. Това остава най-голямото известно локално разрушение, причинено от космически обект в съвременната история.

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Друг важен случай е Челябинското събитие (2013 г.), когато малък астероид с размер около 20 метра навлиза в атмосферата над Русия и се взривява на височина около 30 км. Ударната вълна чупи прозорци, поврежда сгради и ранява над 1 000 души, но без директен сблъсък със земята.

Едно от най-впечатляващите и добре документирани предстоящи събития е преминаването на астероида (99942) Апофис, който на 13 април 2029 г. ще прелети на около 32 000 километра от Земята – по-близо от геостационарните спътници и само около една десета от разстоянието до Луната. Това ще бъде най-близкото известно преминаване на астероид с такъв размер (около 340–370 метра) в съвременната история на наблюденията, като учените вече са потвърдили, че няма риск от сблъсък поне за следващия век.

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Влияние

Истината е, че прелитането на астероиди край Земята няма никакво физическо влияние върху хората, независимо дали са жени, или мъже. Разстоянията са огромни - дори когато астероид „минава близо“, това означава милиони километри от Земята. Гравитацията му е нищожна, радиация няма, а атмосферата на планетата действа като  щит. Но все пак това събитие оказва влияние на хората, по-скоро психологически

  • Любопитство и вълнение – много хора, особено жени с творчески дух, възприемат събитието като символ на промяна, съдба или ново начало.
  • Малко тревожност – някои медии излизат с крайни (т.нар. жълти) заглавия, което може да създаде усещане за някаква заплаха.
  • Вдъхновение – астероидите често вдъхновяват хора от света на модата и изкуството, както и създатели на мемета.  


Как да се справите с преминаващ астероид, ако сте участник в българско риалити. Можете ли да познаете кои са?

 

 