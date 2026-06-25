Астероид ще премине в близост до Земята в събота - без риск от сблъсък, и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде АФП, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо", каза Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на ЕКА.

Наблюдение

Открит през 1997 г. и кръстен (152637) 1997 NC1, скалистият обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра, според изчисления, базирани на оценката на неговото албедо (количеството слънчева светлина, което отразява).

Според други оценки на албедото му, астероидът може да е по-малък, отбелязва ЕКА. Обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11:14 часа по Гринуич със скорост 8,9 километра в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2 559 461 километра от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева, отбелязва АФП.

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Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си, почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета.

В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли, посочват от Европейската космическа агенция.

Най-близките преминавания на астероиди около Земята

През последните години малки астероиди преминават близо до Земята дори на разстояния от няколкостотин километра. Такъв е случаят с обект, известен като 2025 TF, който през октомври 2025 г. прелетя на около 400 километра над повърхността на планетата – приблизително на височината на Международната космическа станция. Той е вторият най-близък регистриран прелет без удар.

Исторически най-известното събитие, свързано с космически обекти, остава Тунгуският феномен (1908 г.), когато астероид или комета с размер десетки метри експлодира в атмосферата над Сибир. Взривът изравнява с земята над 2 000 кв. км гора, без да остави кратер, но с ударна вълна, усетена на хиляди километри разстояние. Това остава най-голямото известно локално разрушение, причинено от космически обект в съвременната история.

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Друг важен случай е Челябинското събитие (2013 г.), когато малък астероид с размер около 20 метра навлиза в атмосферата над Русия и се взривява на височина около 30 км. Ударната вълна чупи прозорци, поврежда сгради и ранява над 1 000 души, но без директен сблъсък със земята.

Едно от най-впечатляващите и добре документирани предстоящи събития е преминаването на астероида (99942) Апофис, който на 13 април 2029 г. ще прелети на около 32 000 километра от Земята – по-близо от геостационарните спътници и само около една десета от разстоянието до Луната. Това ще бъде най-близкото известно преминаване на астероид с такъв размер (около 340–370 метра) в съвременната история на наблюденията, като учените вече са потвърдили, че няма риск от сблъсък поне за следващия век.

Влияние

Истината е, че прелитането на астероиди край Земята няма никакво физическо влияние върху хората, независимо дали са жени, или мъже. Разстоянията са огромни - дори когато астероид „минава близо“, това означава милиони километри от Земята. Гравитацията му е нищожна, радиация няма, а атмосферата на планетата действа като щит. Но все пак това събитие оказва влияние на хората, по-скоро психологически.

Любопитство и вълнение – много хора, особено жени с творчески дух, възприемат събитието като символ на промяна, съдба или ново начало.

– много хора, особено жени с творчески дух, възприемат събитието като символ на промяна, съдба или ново начало. Малко тревожност – някои медии излизат с крайни (т.нар. жълти) заглавия, което може да създаде усещане за някаква заплаха.

– някои медии излизат с крайни (т.нар. жълти) заглавия, което може да създаде усещане за някаква заплаха. Вдъхновение – астероидите често вдъхновяват хора от света на модата и изкуството, както и създатели на мемета.



Как да се справите с преминаващ астероид, ако сте участник в българско риалити. Можете ли да познаете кои са?