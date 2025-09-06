На 6 септември е родена Пипа Мидълтън. Тя привлече световното внимание на сватбата на сестра си Кейт с принц Уилям с роклята, която беше избрала да облече.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Пипа Мидълтън.

ОВЕН

Съветвам ви преди пътуване за ден или два да обсъдите намеренията си с близките си, за да избегнете разправиите и да се уточните кой ще готви вместо вас, ако сте семейни и имате деца. Вечерта се отдайте на чувствата си и на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Разсеяни сте заради лични проблеми, притиснали ви от сутринта, които трябва да разрешите до края на деня. Съдбата ви подлага на изпитание, за да види дали сте склонни към компромиси и към признаване на вашата вина за липсващия сексуален живот.

БЛИЗНАЦИ

Личният ви живот е свързан с разочарования, породени от силно изразените ви материални стремежи и постоянни искания за скъпи тоалети, бижута и пътувания. Сексуалните ви отношения са в криза, заради съмненията на партньора си, че го използвате.

РАК

Вечерта ще ви натоварят със семейни задължения, които не сте отхвърлили заради отсъствието си от дома. Бъдете отговорни към близките си и не се измъквайте с извинения, че сте уморени. Сексуалните удоволствия ще ви възвърнат силите и доброто настроение.

ЛЪВ

Ще се наложи да разрешавате семейни проблеми. Не ви е приятно това задължение, но ще ви донесе спокойствие. Ако не сте достатъчно тактични и не премълчавате рискувате отново да се лишите от сексуални наслади.

ДЕВА

Сутринта се заемете с домакинските си задължения. Следобед се отдайте на развлечения със семейството си. Ще заслужите тяхното одобрение. Вечерта отидете на ресторант с любимите си хора, а след това се отдайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Вечерта се подгответе за проблеми с ваш роднина, който ще ви изненада неприятно с предателството си. Приемете фактите и не се ядосвайте. Ваши съседи се опитват да съсипят брака ви, защото искат да привлекат към себе си партньора ви и да го използват.

СКОРПИОН

След работа, ако сте задължени да отидете, се приберете у дома и си почивайте, защото натоварването без отмора вреди на здравето ви. Възползвайте се от шанса да стабилизирате отношенията си в семейството. Не пропускайте секса с любимия.

СТРЕЛЕЦ

Въпреки напрежението през деня вечерта си почивайте или отидете на гости, за да се заредите с положителни емоции. Подарете романтични мигове на интимната си половинка и се отдайте на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Отхвърлете задълженията си у дома, особено ако са свързани с ремонти, за които сте извикали майстори, но стоите и ги наблюдавате. От значение е да запазите спокойствие и да не се ядосвате. Не се захващайте с разрешаване на лични проблеми и не спорете с партньора си.

ВОДОЛЕЙ

От сутринта лични проблеми ще ви накарат да забравите за почивката си. Справете се бързо и се отдайте на приятни емоции. След като се справите с проблемите си създайте романтична обстановка и се отдайте на сексуални удоволствия.

РИБИ

Подгответе се за упреци от брачния си партньор, че го изоставяте на произвола на Съдбата, само защото ви изпращат зад граница. Няма как да го убедите в противното. Не се изненадвайте, ако ви накаже с лишаване от секс.

