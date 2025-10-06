На 6 октомври 2025 г. е време за преосмисляне. Меркурий навлиза в Скорпион, което прави думите ви по-проницателни и разговорите по-дълбоки.

Хороскопът на Алена за 6 октомври. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Разрешете проблемите в личния си живот, но като осъзнаете и своите грешките. Възвърнете си любовта и хармонията в семейните отношения. Ако сте изневерили не се надявайте, че ще ви очакват в легло, посипано с розови листенца.

ТЕЛЕЦ

Семейството ви очаква повече внимание от вас. Не забравяйте, че чувствата трябва постоянно да бъдат разпалвани. Сексуалният ви живот не е това, което очаквате. Причината е във вашата заетост.

БЛИЗНАЦИ

Хармонията в личните отношения ви зарежда със сили. Вечерта ви очаква романтична вечеря, последвана от незабравими сексуални мигове. Денят не е добър за сключване на брак.

РАК

Прекалено сте уверени във верността на интимния си партньор и пропускате заплахата, надвиснала заради ваши неприятели, които искат да навредят на отношенията ви. Не изяснявайте отношенията си докато сте в леглото и сте се отдали на сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Не пренасяйте проблемите си у дома, за да не навредите на отношенията с близките си. Любимите ви хора усещат, че сте се отдалечили. Зарадвайте ги със сексуални удоволствия.

ДЕВА

Брачният ви партньор се съмнява в чувствата ви, затова се постарайте да му докажете, че няма причина за притеснение. Не се надявайте, че ако се отдадете на сексуални удоволствия разправията ще ви се размине.

ВЕЗНИ

Семейните ви отношения са хармонични. От вас зависи да ги съхраните. Ако не сте семейни, днес ще срещнете подходящ партньор и ще се влюбите безумно. Не бързайте със сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Вечерта ще се радвате на романтична среща. Внимавайте, защото ако сте семейни може да ви хванат в изневяра. Няма да се почувствате добре, ако се отдадете на сексуални удоволствия със случайни партньори заради ината си.

СТРЕЛЕЦ

Разправии непрекъснато ще ви напомнят за себе си, подтиквани от вашите необмислени действия за изясняване на отношенията, създаващи конфликти в семейството. Не са изключени проблеми с интимния ви партньор. Причината е в нежеланието ви да се откажете от компанията на приятели, заради които пропускате сексуалните мигове.

КОЗИРОГ

Внимавайте, да не навредите на личните си отношения, защото сте склонни да създадете проблеми с поведението си. Искате да се отдадете на сексуални удоволствия, но сте пропуснали да изясните недоразуменията с вашия партньор.

ВОДОЛЕЙ

Не сте в настроение за разговори с брачния си или интимен партньор, защото сте уморени и напрегнати. Това ви отдалечава от любимите ви хора и от сексуалните удоволствия. Не ги пропускайте, защото ще съжалявате.

РИБИ

Разправия с брачния партньор, предизвикана от вас, няма да завърши във ваша полза. Рискувате да се разделите, при това заради нежеланието ви да се съгласите с гостуването на негови роднини. Сексуалните ви отношения са в пълен застой, което вреди на психиката и здравето ви.

