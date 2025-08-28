На 28 август е родена Силвия Лулчева. Тя е актриса удостоена с наградата „Икар“ за „Златен глас“ в „Сексът и градът“ и „Женени с деца“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Силвия Лулчева. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта прекарайте сред семейството си в тихи и приятни разговори. Празник е. Чувствата ви са споделени. Склонни сте да се впуснете в сексуална връзка с непознати партньори, само защото са погалили егото ви, мили неомъжени жени.

ТЕЛЕЦ

Не се отказвайте от приятните романтични мигове, които са ви подготвили любимите ви хора. Подарете им цялата си обич. Сексът ще ви достави взаимна наслада. За да сте спокойни, изключете телефоните си и се отдайте на чувствата си.

БЛИЗНАЦИ

Не уговаряйте романтични срещи. Посетете ваши близки или ги поканете на обяд. Можете да срещнете подходящия партньор и да си гарантирате щастливи години съвместен живот. Сексуалните удоволствия са добра възможност да докажете отново чувствата си.

РАК

Компромисите в любовта са във ваша вреда. Ако чувствата ви са охладнели, по-добре потърсете ново интимно партньорство. Не се колебайте да откажете сексуален контакт на половинката си, ако сте сигурни в предстоящата раздяла, за да си спестите опити за ново сближаване.

ЛЪВ

Обземат ви чувства, за които до скоро не сте подозирали. Тази е причината за изневяра, която ще ви създаде проблеми. Сексуалните ви контакти не трябва да свързани с изневяра, защото след време ще съжалявате, че сте затръшнали вратата към стабилните си интимни отношения.

ДЕВА

През целия ден бъдете сред семейството си. Трудностите в семейните отношения са предизвикани от поредните интриги от ваши съседи, които искат да съсипят брака ви. Вечерта се усамотете с любимите си хора и се отдайте на чувствата си. Сексът ще ви помогне да забравите.

ВЕЗНИ

В личните ви отношения цари хаос, заради невъзможността ви в този ден да сте верни на партньора си. Не се надявайте на сексуални мигове тази вечер, защото сами сте допуснали ревността да отдалечи любимия ви.

СКОРПИОН

Интимните ви отношения са нестабилни, скъпи жени. Пазете се от разочарование и пълен разрив в отношенията с новия си интимен партньор. Ако не сте уверени в чувствата си, не се поддавайте на желанието за сексуални наслади, защото рискувате да си създадете проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта ще изживеете поредните приятни романтични мигове с любимия си. Някои от вас ще се разочароват, че чувствата им не са споделени. Не бързайте да се отдавате на сексуални изживявания със случайни или малко познати партньори.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Щастливи сте от новината, че сте обичани без да подозирате. Съвсем скоро ще се уверите сами. Вечерта ще сте най-щастливите хора на този свят и с право ще се отдадете на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не пропускайте среща с голямата любов, която ще ви издигне на гребена на вълната на неземно щастие и хармония. Няма да ви липсва романтична среща, последвана от желани и незабравими сексуални удоволствия.

РИБИ

Вечерта организирайте семейно празненство, което ще ви възвърне доброто настроение. Постарайте се да сте мили с любимия си. След като изпратите гостите си и останете сами с любимите си хора, се отдайте на незабравими сексуални удоволствия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK