На 25 ноември 2025 г. интуицията ви е особено силна и ви приканва да погледнете вътре в себе си. Едновременно с това се открива възможност за емоционално изцеление и хармония в отношенията.

Хороскопът на Алена за 25 ноември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Възможни са разправии със съседите. Въпреки всички трудности през деня, вечерта очаквайте приятна романтична среща. Позволете на семейството си да ви изненада с романтична вечеря. Сексуалните удоволствия са другата приятна изненада.

ТЕЛЕЦ

Влюбени сте в интимната си половинка, но нещо ви пречи да се съгласите на брак. Причината за притесненията ви в леглото е липсата на хармония в сексуалните ви желания. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, но не проявявайте своята първична същност.

БЛИЗНАЦИ

Неприятели ще се опитат да ви съсипят на личните отношения. Бъдете подготвени. Отговорете на удара със спокойствие и не се дистанцирайте от любимите си, за да не се лишите от сексуални мигове.

РАК

Бъдете отговорни към личните си отношения и не се поддавайте на желанието да работите и вечерта. Сексуалните ви отношения са нестабилни. Преценете дали причината не е в несходството в характерите с интимната ви половинка.

ЛЪВ

Вечерта задължително създайте хармония в семейните си отношения, вместо да се инатите и да ги обтягате още повече. Не се лишавайте от желаните сексуални мигове с вашата половинка. Романтичната среща, която сте уговорили, ви изпълва с радост, защото сте обикнали от пръв поглед обекта на чувствата си.

ДЕВА

Ако имате проблеми в личните отношения, направете всичко възможно вечерта да ги изясните. Радвате се на споделени чувства, които трябва да стабилизирате. Възвърнете хармонията в живота си, ако не искате да се лишите от сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Отношенията в семейството ви са хармонични, но само ако овладеете обострената си чувствителност и не ги обиждате. От вас зависи да избегнете поредния скандал, който ще ви отдалечи от мечтата за интимни мигове и сексуални наслади.

СКОРПИОН

Късметът днес може да ви изневери най-вече в любовта, ако решите да прекалите със самохвалството. Интимната ви половинка е неприятно изненадана от отказът ви от интимни мигове. веднага ще реши, че сте изневерили, а вие просто сте се поддали на грешни съвети.

СТРЕЛЕЦ

Прекалили сте с изискванията си към вашата брачна половинка. Сърдете се на себе си, че отказва да разговаря с вас. Не е изключено да се разминете със сексуалните мигове заради ината ви и нежеланието да се извините.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не проявявайте агресия към вашите близки, за да не ги отдалечите от себе си. Умората през деня не е причина да се лишавате от сексуални удоволствия. Спечелете сърцата на любимите си хора, ако искате да изживеете приятни сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не сте уверени в чувствата на брачната си половинка и обмисляте развод. Внимавайте, за да не съжалявате за решението си. Не допускайте сексуален контакт, ако сте обтегнали отношенията си, защото може да се окаже с последици, блокиращи възможността за раздяла.

РИБИ

Предпазвайте се от конфликти с любимите си хора. Семейни проблеми и битови разправии ще повлекат след себе си разходи. Вечерта си създайте приятни емоции. Не съсипвайте възвърната хармония в отношенията си и не се лишавайте от сексуални удоволствия.

