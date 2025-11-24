На 24 ноември 2025 г. ще получите прозрение, което осветлява решение, отлагано дълго време, и ти дава усещането, че най-после намирате правилния път. Денят носи щастлив шанс — малка среща или случайност може да отключи голямо вдъхновение и ново начало.

Хороскопът на Алена за 24 ноември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Семейните ви отношения се нормализират. Бъдете сговорчиви и тактични с любимите си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, за да не си създадете нови проблеми. Бъдете нежни в леглото.

ТЕЛЕЦ

Несемейните да очакват предложение за брак. Семейните да се отдадат на интимни мигове. Сексуалните контакти с партньори, към които не изпитвате чувства, ще оставят във вас неприятни спомени.

БЛИЗНАЦИ

Старанието ви да сте мили с любимите си хора ще бъде оценено. Вечерта ви очаква романтична среща и приятна изненада. Намерете подходящите думи, за да споделите чувствата си.

РАК

Проведете разговор у дома, за да разчупите ледовете, които започват да придобиват огромни размери и да ви отдалечават от любимите ви хора. По-добре се откажете от секса, защото няма да ви достави очакваната наслада.

ЛЪВ

Семейните ви отношения изискват анализ, за да изгладите недоразуменията с брачната си половинка. Сексуалният ви живот се нормализира, но трябва да сте по-активни в леглото.

ДЕВА

Брачният ви партньор е изкушен да ви посети неочаквано на работното място. Не флиртувайте, за да не ви хване на местопрестъплението. Любимите ви са разочаровани от нежеланието ви да се отдадете на сексуални

ВЕЗНИ

Отношенията ви с любимите хора са хармонични, но сте в състояние да създадете проблеми, ако сте прекалено мълчаливи вечерта. Вместо замислената физиономия, която сте лепнали още сутринта на лицето си, се усмихнете, за да не се лишите от сексуалните мигове.

СКОРПИОН

Следобед посветете времето си на разрешаването на семейни проблеми, които са причината за почти необратимо отдалечаване на брачната ви половинка. Не разчитайте на бързо преодоляване на кризата в отношенията.

СТРЕЛЕЦ

Ревността на половинката ви днес е предизвикана от ваши действия. По-добре е да запазите спокойствие и да си поговорите искрено преди скандалът да е достигнал необратимата си точка.

КОЗИРОГ

Отношенията с интимната ви половинка не са хармонични и съсипват желанието ви за работа. Не сте склонни да простите обидните думи, които по ваше мнение са незаслужени, и бягате от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не сте в състояние да прецените дали критиката на любимите ви хора е във ваша полза. Разправията ви е гарантирана. Със сигурност ще се лишите от сексуалните удоволствия, ако не сведете глава и не се извините на интимния си партньор.

РИБИ

Любимите ви хора са се отчаяли от нежеланието ви да се приберете рано, защото са ви подготвили приятна романтична вечер. Сексуалните желания на половинката ви се разминават с вашите.

