На 23 ноември е родена Майли Сайръс. Тя преминава от любимата тийн звезда в Hannah Montana към смела артистка, която непрекъснато преоткрива себе си и разбива стереотипи със своята музика и имидж.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Майли Сайръс. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Личните ви отношения изискват да сте по-отговорни към интимната си половинка. Не създавайте повод за отдалечаването ви и за липсата на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Разговорите в семейството ви ще бъдат успешни и ще приключат или пък ще възстановят отношенията ви, ако сте търпеливи и не проявявате капризите си. Жените да очакват нови запознанства и незабравими романтични приключения. Семейните да не изневеряват.

БЛИЗНАЦИ

Разправия, предизвикана неволно от вас, може да навреди на отношенията ви у дома. Заради непредпазливост рискувате да нарушите крехкия мир с интимната си половинка и да се лишите от сексуални удоволствия.

РАК

Отношенията в семейството са хармонични. Не налагайте мнението си. След работа се приберете у дома или се срещнете с интимните си партньори. Отидете на ресторант и се отдайте на романтични мигове. Сексът ще ви разтовари от напрежението.

ЛЪВ

От вас зависи да избегнете скандали с любимите си хора и приключване на отношенията само защото сте се прибрали ядосани и не уважавате чувствата им и правото им да разговарят с вас и да споделят проблемите си.

ДЕВА

Днес се огледайте за подходящ партньор, ако все още не сте семейни. Разчитайте на интуицията си. Не се впускайте в сексуални изживявания, ако не сте сигурни в чувствата си или пък имате намерение да се разделите с интимната си половинка.

ВЕЗНИ

Личните ви отношения са нестабилни. Време е да осъзнаете грешките в поведението си и да направите крачката към промяна. Любимите ви хора са се дистанцирали заради вашите капризи в последите дни.

СКОРПИОН

Непреклонни сте към желанията на вашите близки и категорично отказвате да задоволите капризите им и да похарчите парите си за развлечения. Сексуалните удоволствия ви доставят наслада, но заради разправията може и да ви се разминат.

СТРЕЛЕЦ

Овладейте емоцията, не нападайте, защото нищо няма да спечелите. Вечерта не изливайте гнева си върху интимната си половинка. Поведението ви ще ядоса любимите ви, ще се изпокарате и ще се лишите от сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и не сте изпълнили обещанията си. Не се поддавайте на увещанията на вашите близки преди празниците да направите ремонт в дома си, защото след това ще се наложи да коригирате грешките на оставилите си ръцете майстори.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта ще изживеете романтична среща. Ако сте семейни, ще ви хванат в изневяра за пореден път. Вече не вярват на клетвите ви, че повече няма да изневерявате. Сексуалните удоволствия ви доставят наслада, но заради разправията може и да ви се разминат.

РИБИ

Радвате се на споделени чувства. Ако сте изнервени и избухливи, си вредите сами. Ваши необмислени действия, с които целите да постигнете изясняване на отношенията, са причина за конфликти в семейството ви.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK