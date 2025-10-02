На 2 октомври е роден Стинг. Той е британски музикант, бивш фронтмен на групата „The Police“ и успешен соло артист, носител на множество „Грами“ и „Златни глобуси“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Стинг. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Днес са възможни промени в личния ви живот. Чувството за отговорност към близките ви е гаранция за успех. Склонни сте да простите на половинката си и да се отдадете на сексуални удоволствия, които ви зареждат със сили.

ТЕЛЕЦ

Следобед очаквайте разправия с близък човек. Посветете част от деня или поне вечерта на семейството си. Изпълнете го с романтични мигове. Създайте си романтична обстановка и се отдайте изцяло на чувствата си и на сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

Очертават се проблеми в личните отношения, ако пренесете професионалните разправии и недоволството си върху вашите близки. Естествената реакция заради агресивното ви поведение е отказът от сексуални удоволствия, ако имате до себе си по-чувствителен партньор.

РАК

Не забравяйте, че брачната ви или интимна половинка искат да бъдат по-често с вас. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако сте решили да работите до късно и сте се прибрали ядосани.

ЛЪВ

Днес помислите за съвместното си бъдеще, ако имате до себе си любим човек и си мечтаете да свиете семейно гнездо. За да се отдадете на сексуални удоволствия, трябва да сте уверени в чувствата си и в желанието на интимната си половинка.

ДЕВА

Денят позволява да се отдадете на романтичните си мечти и срещи. Несемейните жени може и да срещнат любовта. Бъдете внимателни и грижовни с любимите си, ако искате да изживеете приятни интимни мигове и незабравими сексуални наслади.

ВЕЗНИ

Бракът, сключен в този ден, ще ви дари повече спорове в семейния живот. Предпазвайте се от агресивни сексуални контакти, поддавайки се на първичната си същност.

СКОРПИОН

Откажете да задоволите капризите на интимния си партньор, който държи да отидете с негови приятели в скъп ресторант, но за ваша сметка. След като не сте щедри и не оправдавате очакванията му, сексът няма да ви достави удоволствие.

СТРЕЛЕЦ

Семейните жени да прекъснат старите си контакти и да създадат нови, за да си спестят разочарованията, сълзите и обидата. Не досаждайте на интимните си партньори, ако не са готови за сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Вечерта ще изживеете романтична среща. Звездите предупреждават, че ако сте семейни рискувате да разкрият изневярата ви. Ако не сте заподозрени в изневяра и не сте събудили ревността на половинката си, ще изживеете мечтаните сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта не настоявайте за посещение на приятели в дома ви, мили жени, ако близките ви не са съгласни да посрещат гости. Естествения изход от опитите ви да наложите мнението си е отдалечаване и нежелание за сексуални удоволствия.

РИБИ

Всички проблеми с интимната ви половинка ще се разрешат, ако обясните със спокоен тон причината за закъснението си. Създайте си романтична обстановка и се отдайте на приятни развлечения. Желаният секс ще бъде връх на насладите ви.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK