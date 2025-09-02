На 2 септември е родена Салма Хайек. Тя е първата мексиканска актриса, номинирана за „Оскар“ за главна роля. Освен това е омъжена за милиардера Франсоа-Анри Пино.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Салма Хайек. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Семейните жени и бизнес-дами да не оставят без внимание децата и брачния си партньор. Несемейните да се отдадат на развлечения, да не се колебаят при покана за дискотека, защото може да срещнат своята половинка.

ТЕЛЕЦ

Не правете опити да промените личния си живот чрез създаване на нова интимна връзка, скъпи жени, особено ако сте семейни и до този момент не сте имали проблеми в брака. Новото завоевание няма да ви донесат мечтаното сексуално удовлетворение.

БЛИЗНАЦИ

Следобед се очертават разправии с близките ви заради вашата непрекъсната служебна заетост. Ако имате ваш бизнес, не пренебрегвайте любимия и децата си. Вечерта се отдайте на романтични мигове, на чувствата си и на сексуални удоволствия.

РАК

Близките ви вече се притесняват от вашето отсъствие, а също и от самотата. Вечерта се отдайте на почивка и приятни занимания. Сексуалните удоволствия са заслужената награда към партньора си заради вашето отсъствие, а и сте длъжни да сте мили с любимия.

ЛЪВ

Избягвайте запознанствата, скъпи жени. Не разчитайте на късмета си. Откажете гостуването и останете с близките си у дома. Вечерта си почивайте. Не се надявайте на сексуални наслади, защото сте уморени и ще заспите щом подушите възглавницата.

ДЕВА

Направете необходимите промени в подредбата на дома си, за да зарадвате съпруга си. Поговорете с близките и с децата си. Не пропускайте възможността за възстановяване на хармонията в отношенията и сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Не пропускайте и почивката си скъпи дами, за да съберете сили за активна работа. Дарете приятни мигове на близките си и на любимия си. Вечерта си пийнете чаша червено вино и се отдайте на интимни разговори и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Стабилизирайте отношенията с близките си, мили жени. Ако сте семейни и имате деца, проявете хитрост, за да ги накарате да ви слушат. Ще постигнете мир и спокойствие, ако не ги критикувате дори и да са палували в училище.

СТРЕЛЕЦ

Намерете най-безболезнения начин, за да наложите мнението си в семейството, дори и ако сте по женски гъвкави. Брачният ви партньор има проблеми, които са причина за отказ от сексуални удоволствия. Поговорете и се опитайте да помогнете.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Ще ви ядосат ваши роднини, които не сте чували от години. Не се притеснявайте от появата им и ги отпратете бързо. Предпазвайте се от разправии с брачния си партньор. Заради това неочаквано гостуване и неприятни разговори може да се лишите от сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

След работа си създайте положителни емоции с вашите близки и с вашия брачен партньор, ако сте семейни или пък с любимия, ако сте го срещнали, скъпи жени. Вечерта бъдете мили и нежни и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.

РИБИ

Вечерта не канете гости, ако семейството ви иска да си почивате и да не общувате с външни хора, дори и ако това са вашите най-добри приятелки. Ще изнервят партньора ви. По-добре се отдайте интимни мигове, на чувствата си и на сексуални наслади.

