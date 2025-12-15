Хороскопът на Алена за деня, в който е родена оперната певица Райна Кабаиванска. Тя е една от най-изтъкнатите изпълнителки в този жанр от нашето време. Покорила е най-големите световни сцени с драматизма и финеса на своето уникално сопрано

Какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

В личния ви живот не са изключени проблеми заради дадени от вас обещания, които няма как да изпълните бързо. Ваши роднини така ще ви ядосат, че сте готови да излезете и да нощувате при приятелки, отказвайки се от сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

В личните ви отношения все още тлее неизгаснала жарава, която може да подпали отново огъня на яростта. Отдалечили сте от себе си любимите си хора и ако не стане чудо ще си стоите наказани без секс.

БЛИЗНАЦИ

Не пропускайте да се приберете навреме у дома, защото сте поканени на вечеря във ваши роднини. Не се мръщете, а отидете в добро настроение. След като се приберете се отдайте на интимни разговори и сексуални наслади с любимите си.

РАК

В личните ви отношения има над какво да поработите. Създали сте предпоставка за скандал, който ще избухне неочаквано по време на вечеря. Ако не го потушите бързо, партньорът ви ще спи на дивана в хола и ще трябва да забравите за интимните мигове и сексуалните удоволствия.

ЛЪВ

Контактите ви са много, но голяма част тях ще ви донесат разочарования заради неумение да преценявате хората, които допускате до плановете си. Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатия ден.

ДЕВА

Бъдете особено внимателни в отношенията с близките си и не съсипвайте хармонията в любовта! Ако сте уморени, кажете това на партньора си. Няма да ви упрекне, ако отложите сексуалните мигове.

ВЕЗНИ

Не са изключени проблеми в личния ви живот. Нежеланието на партньорите ви да приемат вашите виждания ви действа потискащо. Чувствате се нежелани и лишени от сексуални удоволствия, но вината е във вашето поведение.

СКОРПИОН

В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви. Депресирани сте от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот, само защото сте решили, че не сте достатъчно чаровни и привлекателни.

СТРЕЛЕЦ

Запознанствата преценявайте правилно, за да не се окажете хлътнали в чувства към неподходящ партньор. Семейните да не мъстят на партньора си с изневяра и секс с непознати партньори.

КОЗИРОГ

Склонни сте да вините партньора си за липсата на хармония в отношенията ви. Сексуалният ви живот изисква старание и от двете страни и взаимно разбиране за желанията ви в интимните мигове.

ВОДОЛЕЙ

Несемейните могат да постигнат много в личния си живот и да създадат стабилна интимна връзка. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади преди да сте проверили чувствата си.

РИБИ

Разрешете проблемите, възникнали между вас и интимния ви партньор със спокоен тон. Превишили сте правата си и претенциите си и сега се чувствате отхвърлени и необичани. Не се надявайте на сексуални удоволствия, след като отлично знаете къде сте сгрешили.

