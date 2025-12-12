На 12 декември е родена Бони. Тя е една от най-популярните български фолк певици от 90-те години.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Боника Илиева – Бони. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

В личния живот е възможен неочакван обрат, защото сте отишли на обед с делови партньори, с което сте събудили ревността на брачния си партньор. Вечерта изяснете недоразуменията, а в леглото не проявявайте агресия, за да накажете усъмнилите се във верността ви.

ТЕЛЕЦ

В личният ви живот е възможен разрив в отношенията, защото сте прекалено ревниви. Денят е идеален за сключване на брак. Естествено е след разправиите да нямате желание за секс. Все пак си помислете дали именно сексът няма да ви сдобри.

БЛИЗНАЦИ

Личните ви отношения са проблемни. Изяснете недоразуменията. Семейни проблеми могат да съсипят намерението ви да сте си у дома и с любимите си хора. Вечерта се отдайте на сексуални изживявания, които ще ви разтоварят от напрежението.

РАК

Преодолейте притесненията си, свързани с любимите ви хора, защото те с нищо не са ви наранили. Не надавайте ухо на клеветите. Стабилността ви в чувствата е причина да сте неповторими в интимните мигове. Сексът с новите ви партньори ще бъде впечатляващ.

ЛЪВ

В личните отношения сте нестабилни, скъпи жени. Проблемите са обвързани с вашите непрекъснати съмнения, за които нямате причина, че не сте достатъчно достойни за вашите партньори. Изтрийте от съзнанието си тези мисли.

ДЕВА

Приятна вест за успех в любовта ще ви оправи настроението. Намерете най-кратката пътека към сърцата на интимните си партньори, защото ако пропуснете секса по ваша вина, ще ви заменят още на следващия ден.

ВЕЗНИ

Отношенията с любимите хора ще се успокоят. Щастието и хармонията в любовта ви следват по петите. Семейните ще изживеят незабравими сексуални мигове, а несемейните да се отдадат на секс, ако са сигурни в силата на чувствата си.

СКОРПИОН

Ще се изострят отношенията с партньора ви. Контролирайте емоциите си и не се опитвайте да оправдаете поведението си. Вечерта сте още под влияние на разправиите, разразили се следобед. Обидените сте без причина и не искате да се отдадете на сексуални наслади.

СТРЕЛЕЦ

Очаквайте важни събития в личния живот. Личните ви отношения са проблемни заради поредните интриги, на които любимите ви хора са надали ухо. Не се колебайте да поставите директно въпроса за изневярата, в която ви обвиняват. Сексът ще ви помогне да преодолеете по-лесно проблемите.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта бъдете сред най-близките си хора и възстановете хармонията в отношенията си. Нови познати ви привличат и впечатляват, но не ги обвързвайте прибързано в сексуална връзка.

ВОДОЛЕЙ

Самотните жени мечтаят да се влюбят. Ако са над средна възраст да не се изоставят и да не забравят да са винаги женствени. Сексуалният ви живот изисква да сте по-активни и да се съобразявате с желанията на интимния си партньор в леглото.

РИБИ

Вечерта бъдете нежни и мили с близките си, скъпи дами. Чувствата ви принуждават да се разкъсвате между вече съществуващата връзка и евентуалната бъдеща. Не наранявайте интимния си партньор с изневяра, защото и вие ще страдате.

