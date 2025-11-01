На 1 ноември е родена Елена Петрова. Актрисата е и Посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България, като активно работи в подкрепа на правата и пълноценния живот на децата.

ОВЕН

Семейните ви отношения се нормализират. Бъдете сговорчиви и тактични с любимите си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, за да не си създадете нови проблеми. Бъдете нежни в леглото.

ТЕЛЕЦ

Несемейните да очакват предложение за брак. Семейните да се отдадат на интимни мигове. Сексуалните контакти с партньори, към които не изпитвате чувства, ще оставят във вас неприятни спомени.

БЛИЗНАЦИ

Старанието ви да сте мили с любимите си хора ще бъде оценено. Вечерта ви очаква романтична среща и приятна изненада. Намерете подходящите думи, за да споделите чувствата си и се отдайте на сексуални удоволствия.

РАК

Проведете разговор у дома, за да разчупите ледовете, които започват да придобиват огромни размери и да ви отдалечават от любимите ви хора. По-добре се откажете от секса, защото няма да ви достави очакваната наслада.

ЛЪВ

Семейните ви отношения изискват анализ, за да изгладите недоразуменията с брачната си половинка. Сексуалният ви живот се нормализира, но трябва да сте по-активни в леглото.

ДЕВА

Брачният ви партньор е изкушен да ви посети неочаквано на работното място. Не флиртувайте, за да не ви хване на местопрестъплението. Любимите ви са разочаровани от нежеланието ви да се отдадете на сексуални удоволствия. Нямате причина да отказвате интимните мигове.

ВЕЗНИ

Отношенията ви с любимите хора са хармонични, но сте в състояние да създадете проблеми, ако сте прекалено мълчаливи вечерта. Вместо замислената физиономия, която сте лепнали още сутринта на лицето си, се усмихнете, за да не се лишите от сексуалните мигове.

СКОРПИОН

Следобед посветете част от времето си на разрешаването на семейни проблеми, които са причината за почти необратимо отдалечаване на брачната ви половинка. Не разчитайте на бързо преодоляване на кризата в отношенията. Не се отдавайте на изневери и секс извън семейството, защото ще съжалявате горчиво още в следващите дни.

СТРЕЛЕЦ

Ревността на половинката ви днес е предизвикана от ваши действия. По-добре е да запазите спокойствие и да си поговорите искрено преди скандалът да е достигнал необратимата си точка. Оправете бързо отношенията си, защото сексуалният ви живот е пред пълен провал.

КОЗИРОГ

Отношенията с интимната ви половинка не са хармонични и съсипват желанието ви за работа. Не сте склонни да простите обидните думи, които по ваше мнение са незаслужени, и бягате от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Не сте в състояние да прецените дали критиката на любимите ви хора е във ваша полза. Разправията ви е гарантирана. Със сигурност ще се лишите от сексуалните удоволствия, ако не сведете глава и не се извините на интимния си партньор.

РИБИ

Любимите ви хора са се отчаяли от нежеланието ви да се приберете рано, защото са ви подготвили приятна романтична вечер. Сексуалните желания на половинката ви се разминават с вашите. Вредите на отношенията си.

