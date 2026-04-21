Езикът на тялото е древна форма на комуникация, много по-стара от изказванията. Мозъкът ни разчита телесните сигнали по-бързо и по-точно от думите.

И именно на срещи, когато се опитваме да покажем най-добрата версия на себе си, езикът на тялото става още по-разкриващ. Думите лъжат. Тялото – никога.

Краката казват повече от лицето

Повечето хора осъзнават, че трябва да контролират изражението си. Усмихват се, поддържат зрителен контакт, кимат в правилния момент. Това са научени поведения, които можем да контролираме съзнателно.

Долната част на тялото обаче е „друга история“. Крака, стъпала, позицията на таза – това са неща, които хората забравят. И затова те са най-надеждният индикатор за истинското им състояние.

Когато някой кръстоса краката си така, че да са обърнати настрани от събеседника, той несъзнателно създава физическа бариера. Сякаш тялото иска да си тръгне, преди умът да го е решил съзнателно.

Коленете, стъпалата, дори пръстите на краката се насочват към мястото, където човекът наистина иска да бъде: към изхода, към тоалетната, към някой друг в помещението – навсякъде, но не към теб.

Обратното - също е очевидно

Човек, който е наистина заинтересован, насочва тялото си към теб. Краката са отпуснати или кръстосани, но винаги ориентирани към човека - коленете сочат към теб, стъпалата също. Горната част на тялото се навежда напред, не назад. Раменете са отворени. Всеки милиметър поза казва: „Искам да съм тук, в този момент.“

Ръцете разказват своята история

Скрити под масата, скръстени, свити в юмрук – това са защитни пози. Тялото се затваря, създавайки физически и психологически щит.

Нормално е да има лека напрегнатост в началото на срещата, но след около 15 минути човекът би трябвало да се отпусне. Ако това не се случва, ако ръцете остават в защитна позиция, това вече не е просто нервност. Това е липса на интерес.

Отворените длани, спокойната позиция на ръцете върху масата, игра с косата или чаша – това са знаци на комфорт. Когато човек е отпуснат, движенията му са плавни.

Разстоянието като индикатор

Пространството между двама души не е случайно. Всеки има лично такова - приблизително около 60 см във всички посоки. Обикновено допускаме в този диапазон само хора, с които се чувстваме сигурни и свързани.

Ако срещата върви добре, това разстояние постепенно намалява. Човекът се навежда леко напред, може дори да те докосне небрежно при шега. Но ако остава твърдо „залепен“ на мястото си или дори се отдръпва, когато се опиташ да се приближиш, посланието е ясно. Това не е физическо ограничение – това е съзнателна дистанция.

Телефонът като най-ясен знак

Най-бруталният сигнал от всички е телефонът на масата, с екрана нагоре. Човек, който чака нещо по-добро, ще държи именно телефона си наблизо и ще го проверява при всяко известие.

Този, който наистина присъства, или ще прибере устройството, или поне ще го обърне с екрана надолу. Телефон на масата означава: „Не си достатъчно интересен, за да изключа останалия свят.“

Така че, следващия път, когато седиш срещу някого на среща, не слушай само думите му. Наблюдавай и езика на тялото му.

