Когато отворите социалните мрежи, какво е първото нещо, което виждате? От холивудски актьори и спортисти до влиятелни инфлуенсъри - интернет е препълнен с добре познати лица. Естествено е да се възхищавате на успехите им - това са постижения, до които не всеки достига през живота си. Ако обаче забелязвате, че идеализирате и боготворите конкретни знаменитости, има по-дълбоки причини зад това поведение.

Според проучване на BMC Psychology, обсебването от звездите се асоциира с по-ниски нива на когнитивни умения. Това са способностите да планирате, взимате решения, както и да запомняте. Все още не е ясно дали връзката е двустранна или не.

Ето и основните причини, които стоят зад силния интерес към звездите:

Чувство за принадлежност Нормално е да искате да се асоциирате с начина на живот на тези, които харесвате. Ако все още не сте наясно с ценностите си или искате да ги промените, вероятно е да търсите модели за подражание. Звездите са богати и привлекателни, което ги прави добър пример за хора, които все още "търсят себе си".

Социално сравнение Човешка тенденция е сравняването с другите, с цел получаване на важна "социална" информация. Възможно е да следите събитията в живота на знаменитостите, за да прецените дали живота ви отговаря на обществените очаквания, съобщават експерти от Deakin University.

Бягство от реалността на живота Ако смятате, че богатите хора нямат предизвикателства в живота си, това е далеч от истината. Вярно е, че медиите понякога изкривяват нещата, но ако познавате звездите лично, ще разберете, че животът им не е само лукс и блясък.

В търсене на близост В случай че сте изолирани или нямате приятели, възможно е да използвате интереса си към звездите, за да останете емоционално свързани с тях. Проблемът е, че това поведение е едностранно и липсва реципрочността, която естествено идва с живия контакт.

Възможни неприятни последици от манията към звездите

Романтичните ви отношения се влошават, в случай, че не инвестирате достатъчно време в тях.

Личното ви удовлетворение се понижава, в резултат на постоянно сравнение, споделят здравни експерти от Verywellmind.com.

Може да обмисляте безсмислени козметични процедури, за да заприличате на любимата ви известна личност.

Как да преодолеете засиления си интерес към живота на знаменитостите, според експерти от Psychologs.com:

Фокусирайте се върху личните си цели Вместо да имитирате чужд живот, осъзнайте, че имате собствени желания, които са най-важни. Вие сте уникални личности и е добре да се държите като такива.

Поставете граници Прекарвайте само определено време в четене или обсъждане на звездите (например час на ден). Останалото време използвайте за по-значими ангажименти, които правят живота стойностен, съветват специалистите от Psychologs.com.

Използвайте интернета с цел личностно израстване Това е място, което предлага огромно количество информация за хората, които искат да се развиват както в личен, така и в професионален план. Възползвайте се от тази възможност.

Разширете интересите си Не се страхувайте да опитате нови неща или да се захванете с нестандартни хобита. Опитайте креативни занимания като рисуване или писане, които помагат да се отпуснете.

