Когато отворите социалните мрежи, какво е първото нещо, което виждате? От холивудски актьори и спортисти до влиятелни инфлуенсъри - интернет е препълнен с добре познати лица. Естествено е да се възхищавате на успехите им - това са постижения, до които не всеки достига през живота си. Ако обаче забелязвате, че идеализирате и боготворите конкретни знаменитости, има по-дълбоки причини зад това поведение.
Според проучване на BMC Psychology, обсебването от звездите се асоциира с по-ниски нива на когнитивни умения. Това са способностите да планирате, взимате решения, както и да запомняте. Все още не е ясно дали връзката е двустранна или не.
Ето и основните причини, които стоят зад силния интерес към звездите:
- Чувство за принадлежност Нормално е да искате да се асоциирате с начина на живот на тези, които харесвате. Ако все още не сте наясно с ценностите си или искате да ги промените, вероятно е да търсите модели за подражание. Звездите са богати и привлекателни, което ги прави добър пример за хора, които все още "търсят себе си".
- Социално сравнение Човешка тенденция е сравняването с другите, с цел получаване на важна "социална" информация. Възможно е да следите събитията в живота на знаменитостите, за да прецените дали живота ви отговаря на обществените очаквания, съобщават експерти от Deakin University.
- Бягство от реалността на живота Ако смятате, че богатите хора нямат предизвикателства в живота си, това е далеч от истината. Вярно е, че медиите понякога изкривяват нещата, но ако познавате звездите лично, ще разберете, че животът им не е само лукс и блясък.
- В търсене на близост В случай че сте изолирани или нямате приятели, възможно е да използвате интереса си към звездите, за да останете емоционално свързани с тях. Проблемът е, че това поведение е едностранно и липсва реципрочността, която естествено идва с живия контакт.
Възможни неприятни последици от манията към звездите
- Романтичните ви отношения се влошават, в случай, че не инвестирате достатъчно време в тях.
- Личното ви удовлетворение се понижава, в резултат на постоянно сравнение, споделят здравни експерти от Verywellmind.com.
- Може да обмисляте безсмислени козметични процедури, за да заприличате на любимата ви известна личност.
Как да преодолеете засиления си интерес към живота на знаменитостите, според експерти от Psychologs.com:
- Фокусирайте се върху личните си цели Вместо да имитирате чужд живот, осъзнайте, че имате собствени желания, които са най-важни. Вие сте уникални личности и е добре да се държите като такива.
- Поставете граници Прекарвайте само определено време в четене или обсъждане на звездите (например час на ден). Останалото време използвайте за по-значими ангажименти, които правят живота стойностен, съветват специалистите от Psychologs.com.
- Използвайте интернета с цел личностно израстване Това е място, което предлага огромно количество информация за хората, които искат да се развиват както в личен, така и в професионален план. Възползвайте се от тази възможност.
- Разширете интересите си Не се страхувайте да опитате нови неща или да се захванете с нестандартни хобита. Опитайте креативни занимания като рисуване или писане, които помагат да се отпуснете.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK