Когато отворите социалните мрежи, какво е първото нещо, което виждате? От холивудски актьори и спортисти до влиятелни инфлуенсъри - интернет е препълнен с добре познати лица. Естествено е да се възхищавате на успехите им - това са постижения, до които не всеки достига през живота си. Ако обаче забелязвате, че идеализирате и боготворите конкретни знаменитости, има по-дълбоки причини зад това поведение. 

Според проучване на BMC Psychology, обсебването от звездите се асоциира с по-ниски нива на когнитивни умения. Това са способностите да планирате, взимате решения, както и да запомняте. Все още не е ясно дали връзката е двустранна или не.

Ето и основните причини, които стоят зад силния интерес към звездите:

  • Чувство за принадлежност                                                                                                             Нормално е да искате да се асоциирате с начина на живот на тези, които харесвате. Ако все още не сте наясно с ценностите си или искате да ги промените, вероятно е да търсите модели за подражание. Звездите са богати и привлекателни, което ги прави добър пример за хора, които все още "търсят себе си". 
  • Социално сравнение                                                                                                                      Човешка тенденция е сравняването с другите, с цел получаване на важна "социална" информация. Възможно е да следите събитията в живота на знаменитостите, за да прецените дали живота ви отговаря на обществените очаквания, съобщават експерти от Deakin University
  • Бягство от реалността на живота                                                                                                         Ако смятате, че богатите хора нямат предизвикателства в живота си, това е далеч от истината. Вярно е, че медиите понякога изкривяват нещата, но ако познавате звездите лично, ще разберете, че животът им не е само лукс и блясък. 
  • В търсене на близост                                                                                                                                    В случай че сте изолирани или нямате приятели, възможно е да използвате интереса си към звездите, за да останете емоционално свързани с тях. Проблемът е, че това поведение е едностранно и липсва реципрочността, която естествено идва с живия контакт. 

Възможни неприятни последици от манията към звездите 

  • Романтичните ви отношения се влошават, в случай, че не инвестирате достатъчно време в тях. 
  • Личното ви удовлетворение се понижава, в резултат на постоянно сравнение, споделят здравни експерти от Verywellmind.com
  • Може да обмисляте безсмислени козметични процедури, за да заприличате на любимата ви известна личност. 
Как да преодолеете засиления си интерес към живота на знаменитостите, според експерти от Psychologs.com:

  • Фокусирайте се върху личните си цели                                                                                          Вместо да имитирате чужд живот, осъзнайте, че имате собствени желания, които са най-важни. Вие сте уникални личности и е добре да се държите като такива. 
  • Поставете граници                                                                                                                                   Прекарвайте само определено време в четене или обсъждане на звездите (например час на ден). Останалото време използвайте за по-значими ангажименти, които правят живота стойностен, съветват специалистите от Psychologs.com
  • Използвайте интернета с цел личностно израстване                                                                          Това е място, което предлага огромно количество информация за хората, които искат да се развиват както в личен, така и в професионален план. Възползвайте се от тази възможност.
  • Разширете интересите си                                                                                                                       Не се страхувайте да опитате нови неща или да се захванете с нестандартни хобита. Опитайте креативни занимания като рисуване или писане, които помагат да се отпуснете. 

