Пролетта може да бъде прекрасна – с разцъфващите дървета, цветя и зелени поляни. Докато полените, запушеният нос и щипещите очи не започнат да вземат връх.

Сезонните алергии често се представят като няколко кихания, малко сълзене на очите и няколко дни дискомфорт. Но картината всъщност е много по-широка. Когато тялото постоянно реагира на фактори от околната среда, това засяга не само дишането, но и концентрацията, качеството на съня, настроението и общото ниво на енергия.

Човек не е болен в класическия смисъл, но въпреки това не се чувства добре. Затова не е изненадващо, че през пролетта много хора търсят не просто бързо облекчение на симптомите, а начин отново да се чувстват добре през деня и да функционират нормално. Често именно ежедневните навици, които на пръв поглед изглеждат незначителни, могат да облекчат ситуацията.

Първо - защитете дома си, не само себе си

Много хора смятат, че най-големият проблем е навън - в парка, на поляната и около дърветата. В действителност той често се крие във факта, че ежедневно внасяме полените директно у дома. Те полепват по косата, веждите, якетата, чантите, обувките и дори кожата, след което неусетно попадат върху дивана, леглото, пердетата и възглавниците.

Затова една от най-ефективните стъпки е съвсем проста - създайте си ритуал при прибиране вкъщи. Събувайте обувките още на входа, сменяйте дрехите, измивайте лицето и ръцете си, а ако е възможно измивайте косата или поне я разресвайте добре.

Може да звучи банално, но подобна рутина може значително да намали дразненето на очите и носа.

Спалнята - зона без алергени

Не оставяйте дрехи, с които сте били навън върху леглото - така буквално каните полените в пространството, където тялото ви трябва да почива.

Времето за проветряване

Свежият въздух е едно от най-големите удоволствия през пролетта, но при алергиите има значение кога отваряме прозорците. Ако проветряваме, когато нивата на полени са високи, всъщност вкарваме вътре точно това, от което се опитваме да се предпазим.

По-разумно е да проветряваме рано сутрин или късно вечер, когато замърсяването на въздуха често е по-ниско. Особено подходящ момент е след дъжд, когато частиците във въздуха се утаяват.