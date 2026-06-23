Слънчевите очила са задължителен аксесоар не само през лятото, но и през цялата година. Те предпазват очите от силната UV радиация, намаляват отблясъците и правят ежедневието по-комфортно – особено при шофиране и продължително излагане на слънце.

Но с настъпването на летния сезон витрините на оптиките се изпълват с по-смели и цветни модели – очила с розови, жълти, сини, оранжеви и дори лилави стъкла. Красиви, модерни и ефектни, те често се избират като моден акцент. Но възниква логичният въпрос: безопасни ли са всъщност слънчевите очила с цветни стъкла?

Какво всъщност правят цветните лещи

Цветът на стъклата не е само естетически избор – той променя начина, по който възприемаме светлината.

Изследванe на Harvard Health Publishing показва, че различните нюанси филтрират различни части от светлинния спектър, като влияят на контраста, яркостта и възприятието на цветовете. Например жълтите и оранжевите лещи могат да подобрят контраста при мъгла или облачно време, докато зелените и кафявите се смятат за по-балансирани и щадящи зрението при дълго носене.

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Важно уточнение обаче е, че цветът сам по себе си не гарантира UV защита – тя зависи от специалното UV покритие на лещите, а не от тяхната тъмнина или нюанс.

Могат ли цветните очила да бъдат вредни?

Според анализи на офталмологични изследвания, част от тъмните или силно оцветени лещи могат да променят значително цветоусещането и зрителната прецизност, особено при шофиране или работа с детайли.

Затова специалистите подчертават, че прекалено тъмните или „модерни“ цветни лещи не винаги са подходящи за ежедневна употреба. Най-важната функция на слънчевите очила остава защитата от ултравиолетовите лъчи. Без нея дори най-скъпият или най-красив модел не върши работа.

Медицински експерти от Cleveland Clinic подчертават, че UV лъчите могат да увредят ретината и да повишат риска от катаракта и други очни заболявания, затова е важно да се избират очила с „UV400“ или 100% UV защита.

С други думи – цветът е въпрос на стил, но UV защитата е въпрос на здраве.

Подходящи ли са за всеки ден?

Офталмолозите от Johns Hopkins Medicine препоръчват слънчевите очила да се носят целогодишно, но изборът на модел трябва да е съобразен с условията – силата на светлината, средата и конкретната дейност.

Цветните стъкла са подходящи за:

плаж и почивка

модни и градски визии

кратко носене в слънчеви дни

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Но не и за:

шофиране

планина

продължителна ежедневна употреба

по-подходящи остават неутралните сиви, кафяви или зелени лещи.

Моден аксесоар или риск?

Истината е, че цветните слънчеви очила не са опасни сами по себе си. Рискът идва не от цвета, а от липсата на качествен UV филтър и неправилния избор за конкретна ситуация.

Експертите от Harvard Health Publishing напомнят, че дори най-тъмните стъкла без UV защита могат да бъдат по-вредни от липсата на очила, защото разширяват зениците и позволяват на повече вредни лъчи да проникнат в окото.

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