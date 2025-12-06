Има дни в календара, които ухаят на празник. А 6 декември ухае на... море, сол и печен шаран с орехи! Никулден е един от най-обичаните български празници, който събира семействата около трапезата и напомня за силата на водата и вярата.

Морето винаги е било в сърцето на града, а рибата – символ на неговата идентичност и традиции. На тази дата в България се празнува един от най-светлите и обичани зимни празници, свързан със с свети Николай Мирликийски Чудотворец. Той е почитан като покровител на моряците, рибарите, търговците и банкерите, този ден обещава магия, традиции и аромат на вкусен рибник, събрал семействата около трапезата.

Какво символизира Никулден и защо празнуваме?

Никулден е свързан с множество символи и вярвания. Свети Николай Чудотворец е не само покровител на хората, свързани с водата, но и на целия български дом. Празникът е символ на:

Защита и помощ : Вярва се, че светецът спасява моряци от бури и помага на бедните. Защо Свети Николай е покровител на моряците? Легендата разказва как той успял да спре огромна буря в морето и дори съживил моряк, паднал от мачтата.

Вярва се, че светецът спасява моряци от бури и помага на бедните. Защо Свети Николай е покровител на моряците? Легендата разказва как той успял да спре огромна буря в морето и дори съживил моряк, паднал от мачтата. Благоденствие и късмет: Ритуалите за Никулден са насочени към привличане на здраве, плодородие и пари в дома.

Именно чудото със спасената лодка и рибата дава началото на традицията на Никулден да се приготвя шаран (или рибник – пълнен шаран с ориз и подправки).

„Жертвената" риба символизира силата и добротата на светеца. Народните поверия гласят, че люспите от никулденския шаран носят късмет, здраве и благополучие през цялата година, затова домакините старателно запазват няколко люспи и ги слагат в портмонето си, за да не им липсват пари.

Защо шаранът е задължителен на Никулден?

Централният елемент на никулденската трапеза е рибата, най-често шаранът. Според народните вярвания, когато Свети Николай спасявал давещ се моряк, скъсал мрежата си и от нея изпаднал шаран, който запълнил дупката. Оттогава шаранът се смята за "слуга" на светеца.

Традициите за Никулден са богати и разнообразни. Важен обичай е костите на шарана да не се изхвърлят.. Събират се и се заравят на чисто място (под плодно дърво или в река) „за здраве и берекет". Майките ги пришиват на шапчиците на новородените си деца, за да ги предпазят от “зли очи” и уроки.

Друго поверие гласи просто да поставим една или няколко люспи в портмонето си. Вярва се, че те привличат пари и финансово благополучие през цялата година.

В миналото Никулден е бил сред най-големите семейни празници. Трапезата не се е вдигала цял ден и домът е бил отворен за всеки гост. Освен шарана, на масата е имало само постни ястия като варена царевица, жито, боб и постни сърми, тъй като празникът попада по време на Коледните пости. Костите от рибата са се изгаряли или заравяли, за да се гарантира, че злото ще бъде прогонено и рибарското благополучие ще продължи.

Какво да сложим на Никулденската трапеза?

На Никулденската трапеза се сервират само безмесни (постни) ястия, като основният акцент пада върху рибата.

Основно ястие: Пълнен шаран (рибник) . Абсолютно задължително блюдо, приготвено по традиционна рецепта за шаран .

. Абсолютно задължително блюдо, приготвено по традиционна . Постни сарми или пълнени чушки . Традиционно и вкусно допълнение към рибата.

. Традиционно и вкусно допълнение към рибата. Боб чорба или салата от боб . Бобът е често срещан елемент на постните празнични маси.

. Бобът е често срещан елемент на постните празнични маси. Ошав (компот от сушени плодове) или печена тиква за десерт.

Къде и как ще се празнува Никулден 2025 по Черноморието:

Тази година морските общини отново са подготвили богати програми, съчетаващи традициите с модерните забавления.

На Никулден 2025 най-мащабните и пищни празненства по Черноморието традиционно се провеждат в град Бургас, известен като българската столица на рибарите и моряците и отбелязва своя официален празник на града именно на 6 декември. Ежегодно се провежда празнична литургия в храма "Св. св. Кирил и Методий", литийно шествие и церемония по полагане на венци в памет на загиналите моряци. През целия ден градът е оживен с концерти, изложби и различни културни събития, често разположени около Пристанище Бургас и централните улици.

Рибни пазари и трапези: Организират се специални рибни пазари и общи градски трапези, където жители и гости могат да опитат прясно приготвени рибни ястия, включително традиционната рецепта за шаран / рибник.

Тази година Бургас ще празнува под мотото „Всички празнуват Бургас!“. Кулминацията ще бъде в 17:30 часа на площад „Тройката“, където ще се проведе големият традиционен празничен Никулденски концерт, по време на който ще бъдат включени светлините на коледната елха и поставено началото на коледните чествания. В празничната вечер Бургас ще връчи и годишните отличия „Бург на годината“ и „Художник на годината“ – знак на признание към съвременните творци и активни личности на града. Ще бъде отдадена почит и на тези, без които Никулден не би бил същият – моряците, рибарите и дарителите, оставили следа в историята на града.

Поклонът пред Александър Георгиев – Коджакафалията остава неизменна част от празника, както и отдаването на почит към всички, които са загинали в морето.

Варна: На Никулден в морската ни столица традиционно се слага началото и на коледните празненства. Кметът на града ще запали светлините на голямата коледна елха на площад „Независимост“. Освен това, програмата включва литургии и други празнични събития.

Несебър и Созопол: Созопол също организира мащабен Никулден, като тази година ще се проведе и петото издание на "Празника на О-солената риба". В Несебър също е предвидена специална празнична програма.

По случай Никулденските празници - 5 и 6 декември 2025 г., община Царево организира кулинарен конкурс „Най-вкусните рибни ястия на Царево“. Всички ястия ще бъдат оценени от специално жури, което ще отличи най-вкусните и най-оригинални рецепти с тематични награди. Големият финал ще бъде съпроводен от концерт на рок група „Сигнал“ на рибарското пристанище от 15:30 ч.

Още съвременни традиции и събития по морето

Освен спазването на старите ритуали за Никулден, съвременните празненства по Черноморието включват:

Официални церемонии по полагане на венци в памет на загиналите моряци.

Концерти на открито и културни програми.

Дегустации на рибни ястия, приготвени по различни рецепти за шаран.

Ако планирате да отбележите подобаващо Никулден 2025, изберете място по морето, следвайте традициите и внесете магия в празника с ритуали за здраве и благоденствие. Дори да не сте морски жители или пък не обичате рибата и не сте обвързани по професионален или личен празник с този празник – не оставяйте магията да ви подмине и направете своя ритуал за здраве и благодат!

Каква риба, освен шаран, ядат на Никулден хората - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK