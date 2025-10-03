На 4 октомври църквата почита св. свщмчк Йеротей, еп. Атински, св. мчца Виринея, както и преп. Павел Препрости.

Св. Йеротей бил приятел на св. Дионисий Ареопагит. И той като него, макар малко по-късно, бил обърнат към Христа от св. апостол Павел.

Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за Успението на Пресвета Богородица. Той бил един от тия, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия Майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.

След Дионисий той бил епископ на Атина и като него свети свещеномъченик Йеротей умрял мъченически.

