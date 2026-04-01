Наркотиците никога не убиват само един човек. Те бавно рушат живота на всички, които обичат зависимия, оставяйки след себе си тишина, празнота и руини. Този петък „Бригада Нов дом“ срещна зрителите си с една от най-разтърсващите човешки съдби, разказвани някога в ефир.

Живот сред отломките на миналото



В един малък апартамент в кв. „Врана“ времето е спряло в деня на най-голямата трагедия. Преди три години баба Мария и нейният внук Георги губят най-ценното – своя син и баща, издъхнал от свръхдоза пред очите на детето си.

Днес 15-годишният Георги расте в реалност, която никое дете не заслужава:

Стени, пропити с мъка, напомнящи за загубата всеки ден.

Липса на майчина ласка, докато баба Мария се бори да бъде неговият цял свят – и баща, и майка, и единствена опора.

Баня без плочки и мивка, лишена от елементарни условия.

Когато болката е твърде голяма, на помощ идва човечността. В този епизод ще станем свидетели на нещо безпрецедентно – вечното футболно съперничество между ЦСКА и Левски ще остане на заден план. Мария Силвестър и момчетата от Бригадата ще докажат, че пред лицето на едно страдащо дете, клубните цветове нямат значение. Единственият важен цвят е този на надеждата.

„Наркотичната зависимост е бич, който оставя незаличими белези, но любовта и подадената ръка са по-силни от разрухата.“