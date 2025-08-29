На 30 август се почита паметта на трима цариградски патриарси, живели в различни епохи, но и тримата се отличили с праведен живот и станали пример за всички християни от всички времена.

Свети Александър бил роден в Мала Азия в 239 г. Добре образован в християнската вяра, станал свещеник и служил в архиепископията на Византион (преди да се нарече Константинопол). Бил в напреднала възраст, когато в Църквата започнала да се разпространява ереста на александрийския свещеник Арий.

Затова в 325 г. в град Никея (днес Изник в Турция) бил свикан от император Константин Велики вселенски събор, за да се реши спорът около ереста на Арий. Събрали се епископи от цялата империя. Цариградският архиепископ Митрофан обаче бил вече престарял и затова изпратил сътрудника си свещеник Александър да защитава православната вяра.

С негово участие съборът осъдил арианството. След това изпратили Александър по епархиите да разгласи решенията на събора. А когато Митрофан починал, той бил избран за цариградски архиепископ и дванайсет години да ръководил Църквата с разум и благост. Упокоил се в 337 г.

Снимка: БГНЕС

Свети Йоан IV Постник, родом от Кападокия, бил известен като строг постник, откъдето е и прозвището му. В 582 г. бил избран за цариградски патриарх. При него официално патриархът на столицата започва да се нарича "вселенски". Ръководил Цариградската църква до смъртта си в 595 г., припомня БТА.

Свети Павел IV, родом от Кипър, се отличавал с голямо милосърдие. Бил избран за цариградски патриарх в 780 г., но почувствал, че не може да оглави борбата срещу иконоборците и се оттеглил през август 784 г. Скоро след това починал в мир.

На този ден се почита и пренасянето на мощите на свети Александър Невски в посветената на него лавра в Санкт Петербург. Основният му празник е на 23 ноември.

Всяка година празнуват мъже с имената Алекс, Александър, Алексей, Алекси, Алеко, Сашо, Цанко и жени с имената Алекса, Александра, Александрина, Сашка, Цана, Цанка.

Алеко, Алекс, Алекса, Алексей и Алекси могат да празнуват и на 17 март – преподобни Алексей.

Цана, Цанка и Цанко могат да празнуват и на 27 декември – Свети Стефан, Стефановден.

Гост в "Като на кино" - Александър Кадиев - гледайте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK