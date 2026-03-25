В Майчин дом, точно на Благовещение, две жени са получили благата вест, че вече са майки. Две са бебенцата, които са се родили с планувано секцио, а се очакват и още. Доцент Сергей Славов, който е началник на родилна зала там, споделя за "Тази сутрин" по bTV очакват ли още раждания на празника.

Дойде ли благата вест в Майчин дом?

"Бебетата са планирани да бъдат родени със секцио, затова толкова рано вече са се родили. За днешния ден сме планирали шест раждания, които би трябвало да се случат някъде до обяд."

Да посреща нови животи всеки ден доцент Славов определя като чудо. А емоцията от него в никакъв случай не отзвучава с времето.

Винаги са внимателни в грижите към майките и новородените, но имат и специално отношение към останалите членове на семейството, които винаги се вълнуват какво се случва със здравето на любимите им хора.

Зачистяват ли семействата с репродуктивни проблеми?

Оказва се, че да, което се очертава и като сериозен проблем в последните години.

"Не са малко двойките с репродукти проблеми. За радост, методите за асистирана репродукция, включително и в България, са на много високо ниво с доста добра успеваемост. Така че навреме потърсили помощ, тези семейства, в крайна сметка, се издобиват с така желаните деца", споделя още лекарят.

Добрата новина е, че броят на недоносените бебета не се увеличва, но се повишава качеството на грижата за тях, което гарантира оцеляването им.

Над 17 000 аборта пък са извършени през миналата година. Това показват данните на Националния център за обществено здраве и анализи. Центърът обобщава информацията за абортите на всяко тримесечие, като в края на всяка година публикува и общи данни.

Най-големите трудности

Предизвикателствата пред хората, които първи посрещат новородените обаче, са големи.

"Тук ние се грижим най-малко за два живота, както трябва по най-добрия начин да балансираме между медицинския риск и това, че говорим за един напълно нормален физиологичен процес. В крайна сметка, нашия резултат е здраво дете, удовлетворена майка и едно високо ниво на доверие, както и една емоционална удовлетвореност от самото раждане", разказва доцент Славов.

Всяка година празникът Благовещение е на една и съща дата, като названието значи "Блага вест", а буквалният превод е "Възвестяване". На 25 март се празнува моментът, в който архангел Гавриил се явява пред Дева Мария и съобщава благата вест, че тя ще стане майка на Божия Син.

Много жени избират да станат майки именно на тази дата, за да запазят символиката на празника.