Министерство на здравеопазването в Русия съветва лекарите да насочват жените, които казват, че не планират да имат деца, към консултации с терапевт. Целта е да ги насърчат да преосмислят решението си, съобщава ИТАР-ТАСС, позовавайки се на актуализирани клинични насоки.

Министерството на здравеопазването актуализира своите насоки при медицинските прегледи за оценка на репродуктивното здраве. Старият документ е от 2024 г. според consultant.ru. В новия са заложени нови въпроси към жените, а тези към мъжете са коригирани. Към дамите има въпрос, относно желанието ѝ да има деца.

ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В РУСИЯ

Русия в момента е изправена пред намаляваща раждаемост, естествено намаляване на населението и нарастваща смъртност сред мъжете. През 2024 г. в страната са родени 1,22 милиона души, само малко повече от рекордно ниския брой от 1,21 милиона през 1999 г.



Властите са предприели различни мерки за справяне с демографската криза, включително увеличаване на държавната финансова подкрепа за отглеждане на деца, въвеждане на ограничения върху абортите и насърчаване на така наречените „традиционни ценности“ сред младите хора. Въпреки тези политики, тенденцията на спад не показва признаци на обръщане, пише The Moscow Times. Държавната статистическа агенция Росстат прогнозира, че населението на Русия ще падне под 138,8 милиона до 2046 г.

ПСИХОЛОГ ЗА ЖЕНИТЕ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДЕЦА

Оценката на репродуктивното здраве (ОРЗ) при жени в репродуктивна възраст (18-49 години) е насочена към навременно откриване на заболявания на репродуктивната система и рискови фактори, които могат да повлияят на способността за зачеване, протичането на бременността, раждането и здравето на бъдещите деца. Тя се провежда веднъж годишно в регистрираното медицинско заведение на жената - в консултации за жени по бременност/акушер-гинекология в амбулаторни отделения/клиники, включително с участието на мобилни екипи.

Първоначалния преглед при жените включва:

оценка на репродуктивното здраве и репродуктивните нагласи с помощта на въпросник

гинекологичен преглед с визуален оглед на външните гениталии

визуален преглед на млечните жлези

индивидуално консултиране

Въпросникът включва 61 въпроса. В по-голямата си част те имат отговори "Да" или "Не", другите са отворени. Въпросите по отношение на Репродуктивните нагласи са 3 и вкючват:

Колко деца имате?

Ако имате деца, моля, посочете възрастта на най-малкото ви дете. Ако детето ви е под 1 година, моля, посочете 0.

Колко деца бихте искали да имате, включително вече родените?

Ако на последния въпрос е посочено „0“ , се препоръчва пациентът да бъде насочен за консултация с медицински психолог, за да се развият положителни нагласи към раждането на деца. Целта е да се "насърчи позитивно отношение към раждането“, се казва в документа.

Грижа за раждаемостта или намеса в личния избор - това е въпросът, който мнозина си задават с новите насоки на Министерство на здравеопазването на Руската федерация.

КАК Е ПО СВЕТА?

Повечето държави подхождат към ниската раждаемост чрез икономически и социални стимули. Това включва:

гъвкаво работно време

безплатни детски градини

данъчни облекчения

Психологическата интервенция е въпрос на личен избор. Въпреки това, в различните страни по света съществуват различни видове задължителни или силно препоръчителни консултации, свързани с репродуктивното здраве. Те са насочени предимно към подкрепа при вече взето решение.

В държави като Великобритания и Австралия психологическото консултиране е задължително или силно препоръчително, но преди започване на инвитро .

психологическото консултиране е . Преди прекъсване на бременност в Германия , жената е длъжна да премине през консултация най-малко три дни преди процедурата.

, жената е длъжна да премине през консултация най-малко В САЩ, чрез препоръките на Американския колеж по акушерство и гинекология - ACOG, се насърчава т.нар. Preconception counseling - консултация преди зачеване.

